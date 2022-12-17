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寒流來襲流感患者增 嘉縣幼兒接種流感疫苗送電子體溫計
寒流來襲，嘉義縣衛生局為守護幼兒健康，提升6個月至6歲家中寶貝流感防禦力，家長帶幼兒19日到31日接種流感疫苗，送電子體溫計。
衛生局說，依據疾管署統計，目前已有14例流感併發重症確定病例，其中13例未接種此季節流感疫苗，年齡以65歲以上，以及具慢性病史為多，另最小年齡僅2歲，也有3例併發流感重症死亡。
寒流來襲，各地氣溫偏低，請學齡前幼兒、65歲以上長者等流感高風險族群儘速接種及時獲得保護力，為提升6個月至6歲家中寶貝流感防禦力，19日起到31日，寵愛「嘉兒」打流感疫苗，加碼送電子體溫計，相關接種服務可至嘉義縣衛生局網站查詢。
另，嘉義縣今天新增確診238人 (含境外4人)，其中有症狀24人，無症狀214人；年齡介於6個月至93歲，12歲以下35人，65歲以上43 人；累計全縣12歲以下染疫幼童1萬7119人，65歲以上1萬9297人，輕症居家照護1316人。
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