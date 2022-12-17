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台南做工行善團不畏寒流趕工 弱勢老婦及智障兒好過年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供

寒流來襲，台南勞工局與做工行善團不畏寒冷及下雨，熱心的志工今天到將軍區鯤溟里為弱勢修繕房子，除多處崩塌屋頂已老舊破損漏水嚴重，先前由泥水志工進行拆除，金屬志工鋼骨安裝施工，電氣志工接續進行配置水電管路及埋設浴廁化糞池。泥水志工再接手進行屋內地坪打底和牆壁粉刷施工。

勞工局表示，周老婦人中風行動不便，僅領有微薄的津貼維生，與中度智能障礙的兒子同住，家庭經濟狀況不佳。目前所居住的房子屋齡老舊，做工行善團利用假日馬不停蹄進行修繕，希望趕在明年農曆年前完工，讓弱勢家庭過個好年。

勞工局長王鑫基表示，感謝本市做工行善團志工願意奉獻自己專業及時間，志工們彼此接棒不辭辛勞的精神，繼續不斷的幫助弱勢家庭房屋修繕，未見夥伴們停歇之腳步，今日也有謝孟峰及林宜靜夫妻檔與許文科及許順評父子檔一起來當志工，明日木工志工也將至官田區二手家具倉庫整修家具，以便日後送給弱勢修繕家庭。

大台南總工會副理事長陳美靜及社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男帶來餐點至將軍修繕案家，慰問辛苦的志工，並關懷周老婦人。另陳昆和議員服務處也準備豐盛的午餐慰勞志工。

市長黃偉哲肯定及感謝「做工行善團」的夥伴們長期投入公益，為弱勢、職災勞工打造一個可以遮風避雨穩固安全的家，完成一件件暖心的房屋修繕任務，暖心的舉動帶給社會滿滿的正能量，讓善的種子散發到需要的地方，共創溫暖有人情的「希望家園」。

不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供
不畏寒流雨勢，台南市勞工局做工行善團志工為弱勢老婦修屋打造溫暖的家。圖／勞工局提供

台南 勞工局 弱勢家庭

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