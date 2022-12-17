新港岳湖生態園區竣工 奉天宮媽祖祈福暨無線電帆船賽

嘉義縣新港鄉大潭村岳湖生態園區2期工程竣工，鄉公所及奉天宮上午舉行開臺媽祖祈福儀式，以及全國無線電帆船錦標賽，有水上摩托車及水上鋼鐵人表演，表演者不畏寒流，贏得來賓信眾讚賞。

祈福儀式由縣長翁章梁擔任主祭官，新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等民代來賓出席。何達煌說，上午特別邀請奉天宮開臺媽祖，到此為大潭村岳湖祈福，開臺媽祖船也特別在湖外圍繞一圈，庇佑鄉親平安健康，歡迎鄉親利用休假時間，與親友來大潭村岳湖生態園區走走。

翁章梁說，大潭村岳湖生態園區工程告一段落，特別來謝天、參拜神明，感謝眾神庇佑下工程順利完工；結合庄內自然生態、優質的地理條件，相信新港鄉大潭村岳湖生態園區，將變成鄉親休閒、聚會的好地方。

帆船賽各船型預定實施7航次競賽，完成7航次競賽時，採最優6航次計算總成績。如無法完成7航次時，則以實際完成航次計算。各船型3艘取前1名、四艘取前2名、五艘取前3名、六艘以上取前4名。最優前三各頒獎盃乙座；第四名頒發獎狀乙紙。