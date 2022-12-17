台南文資保存表揚 後壁黃家古厝、南美館獲優良示範點

呼應今年世界遺產的主題「文化資產的永續與未來」，南市文化資產管理處今天在台南孔廟明倫堂舉辦表揚活動，結合市定古蹟、歷史建築修護保存，以及世界歷史都市聯盟（LHC）繪畫比賽，，由市長黃偉哲頒獎，表彰獲獎者及捐贈者對台南文化資產永續傳承、創新推廣精神。

其中，為推動台南市古蹟、歷史建築對於管理維護工作的落實與實踐，台南市每年表揚文化資產管理人在管理維護及再利用經營之用心。今年自209處古蹟及歷史建築中遴選出優良示範點為市定古蹟「後壁黃家古厝」及市定古蹟「原台南州警察署」（台南市美術館1館），兩處皆落實管理維護工作，並積極參與社區活化，發揚、推廣文化資產價值，展現公部門與民間對文化資產保存工作的不遺餘力，彰顯文化古都之精神。

文化局長葉澤山表示，後壁黃家古厝是總統府資政黃崑虎的老家，每年舉辦中秋音樂會，家族自費修覆古蹟建築，古厝擁有住家少見的木雕書畫文字，原本斑駁褪色，這次整修後都可以看得非常清楚，疫情期間暫停開放，目前可以預約參觀。

黃偉哲也感謝「祭祀公業法人台南市陳姓大宗祠德聚堂」捐贈知名彩繪藝師陳玉峰的門神作品一對，以及重要傳統工藝保存者蔡德太藝師捐贈竹編製鹽工具等文物一批，傳統工藝保存者廖慶章藝師捐贈18羅漢頭像、《祈求吉慶》彩繪畫作，為台南市文物典藏再添風華。

台南市自2012年成功加入世界歷史都市聯盟以來，積極參與聯盟活動，提昇國際能見度與國際交流之機會，隆田國小郭采緹、麻豆國中周萱旻分別以傳統藝陣8家將及12婆姐為題代表參加今年第18屆大會之繪畫比賽，榮獲佳績，不僅讓世界看見台南，也將台南的傳統表演藝術發揚至國際。

今年「文資小學堂」線上電競賽，吸引全國5百多名學生競爭，台南市立人國小黃晨豪、南興國小王宥文獲得第二名及第三名殊榮，並首度獲頒利用本市文資建材銀行所收存舊建材打造的專屬獎盃。市長恭賀這些學生的努力，也期許未來更多學子投入文資活動，展現台南文化的活力與傳承。