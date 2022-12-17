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台南「美好大內」漫遊趣地圖今發表 期待觀光能好發展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「美好大內」漫遊趣地圖今發表，期待觀光能好發展。記者周宗禎／翻攝
台南「美好大內」漫遊趣地圖今發表，期待觀光能好發展。記者周宗禎／翻攝

台南市大內區公所記錄大內在地人文風情推廣觀光，今天發表「美好大內-相聚大內讓生活更美好」漫遊趣地圖：以手繪風格呈現彩繪村、大內國小校內神社、月世界、頭社公廨等「大內特色人文地產景資源」。

區公所表示，漫遊趣地圖讓遊客能按圖索驥，來個大內小旅行，探索大內區獨有人文、生態風貌，期望帶動在地觀光發展。

公所表示，去年開始以大內深度文化體驗為主軸，連續2年辦理導覽解說員培訓課程，透過實際走讀，傳承在地歷史文化及行銷地方特色。並拍攝「品味大內」觀光行銷影片，今年與樹德科大USR師生團隊、大內國中數位機會中心合作漫遊趣地圖計畫。

區長李義隆表示，大內有豐富多元歷史、產業、生態，及獨特的天文、水文、人文特色，感謝文化局與各單位協助支持，公所才能順利推出圖文並茂的觀光地圖，也期待未來有機會能發展不同主題地圖，讓大內這片土地的故事由內而外推廣，吸引遊客參訪，讓大家更認識大內之美。

公所表示，大內區位於曾文溪流域，風光明媚，交通便利，國道和快速道路皆能到達大內各景點。詢問相關訊息上班時間電話聯絡：06-5761001分機235民政及人文課。

台南「美好大內」漫遊趣地圖今發表，期待觀光能好發展。記者周宗禎／翻攝
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彩繪村 團隊 文化局

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