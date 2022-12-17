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林內千萬松道、粉白花海上映 日夜景氣氛佳超好拍

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉長張維崢等人今敲響鑼聲，為為期2天的「青松享樂」活動揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長張維崢等人今敲響鑼聲，為為期2天的「青松享樂」活動揭幕。記者陳苡葳／攝影

入冬第一波寒流襲台，受寒流南下影響，雲林地區今天天氣陰雨濕冷，氣溫最低可能降至10度；林內三星路羅漢松千萬大道「青松享樂」活動今如期開幕，不少親子遊客不畏風雨賞花海、玩彩繪，爭相和今年吉祥物巨型「玉兔」拍照留念。

林內青松享樂活動往年都在1月份舉行，此次因應明年春節提早，活動也順勢提早舉行，鄉長張維崢今天與多位地方民意代表敲響鑼聲，為今、明2天的活動揭幕。

張維崢說，最令遊客注目的農田水利博物館落羽松林，及波斯菊花海已陸續綻放，預估元旦起能捕捉盛開的粉白花田景致，此外，三星路上兩旁共200株樹齡逾20年的羅漢松千萬大道，搭配燈飾打造夜間光廊，也相當有聖誕氣氛，無論平假日或白天晚上都適合到此一遊。

今年最大亮點是一座高達5公尺的巨型「玉兔」，俏皮趴在療癒花田迎賓，今日雖然陰雨天，仍有不少小朋友興奮與它拍照，闖關遊戲、趣味競賽、彩繪及音樂表演等活動輪番登場，熱鬧的現場，笑聲此起彼落，遊客可把握機會，白天賞雙松逛花田，晚上飽覽田園夜景。

雲林林內「青松享樂」活動推出彩繪等系列親子活動。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「青松享樂」活動推出彩繪等系列親子活動。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「青松享樂」活動今年策劃療癒花田拍照區，高達5公尺的巨型「玉兔」俏皮趴在田間迎賓。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「青松享樂」活動今年策劃療癒花田拍照區，高達5公尺的巨型「玉兔」俏皮趴在田間迎賓。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「青松享樂」活動中的重頭戲波斯菊花海今已陸續綻放。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「青松享樂」活動中的重頭戲波斯菊花海今已陸續綻放。記者陳苡葳／攝影
雲林地區今天天氣陰雨濕冷，仍有不少親子遊客不畏風雨，至林內三星路羅漢松千萬大道參加「青松享樂」活動。記者陳苡葳／攝影
雲林地區今天天氣陰雨濕冷，仍有不少親子遊客不畏風雨，至林內三星路羅漢松千萬大道參加「青松享樂」活動。記者陳苡葳／攝影
雲林林內三星路上的「羅漢松千萬大道」夜間光廊相當有聖誕氣氛，無論平假日或白天晚上都適合到此一遊。圖／林內鄉公所提供
雲林林內三星路上的「羅漢松千萬大道」夜間光廊相當有聖誕氣氛，無論平假日或白天晚上都適合到此一遊。圖／林內鄉公所提供
雲林林內「青松享樂」活動規劃療癒花田拍照區，一旁也以營地概念打造舒服的小憩空間。圖／林內鄉公所提供
雲林林內「青松享樂」活動規劃療癒花田拍照區，一旁也以營地概念打造舒服的小憩空間。圖／林內鄉公所提供

花田 玉兔 寒流

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