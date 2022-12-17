快訊

「市長會做好做滿」 蔣根煌一席話 恐讓侯友宜丟2024門票？

年底想辦信用卡這幾張安心用 2023年3張新卡值得關注

台南辦「職安小英雄 親子同體驗」活動 上千名親子體驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝

台南市政府勞工局今天舉辦「職業安全小英雄 親子一同來體驗」與「職安衛生預防展示活動」活動，希望以寓教於樂方式讓親子建立職業危害預防觀念。活動針對常見職業危害設計闖關體驗區，讓親子體驗職業安全的重要。

勞工局表示，這次結合勞動部勞動及職業安全衛生研究所，在市立新營體育場外圍廣場舉辦「職安衛生預防展示活動」。規畫一系列闖關體驗活動，包括感電預防、化學品危害、局限空間危害體驗、高架防墜體驗、噪音危害預防、冷凍危害體驗及粉塵危害等體驗，宣導不同工作環境存在危害與預防措施。

現場也播放工安動畫，包括勞安所獲得國際首獎作品「關鍵時刻」等影片。勞工局長王鑫基表示，活動結合職業安全小英雄親子體驗營，上千名家長帶著小朋友輪番體驗，讓未來的職場主人翁了解職業安全衛生的重要性，深植危害預防基本意識，進而達成職場減災與促進勞工健康目標。

台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動，上千名親子來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動。記者周宗禎／翻攝
台南舉辦「職安小英雄、親子同體驗」活動。記者周宗禎／翻攝

親子 勞工局

延伸閱讀

工地9樓吊料機運磁磚掉落…砸中移工當場身亡 職安調查中

南市鋼鐵廠傳工安命案 工人下半身慘遭機具夾輾身亡

照顧弱勢 南市勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區

不只助弱勢整修房子 台南做工行善團送暖慰問職災勞工

相關新聞

嘉市管樂節今踩街 伍佰壓軸演出

嘉義市國際管樂節30周年活動昨天登場，持續到明年元旦，安排逾80場表演，主打「跨界」，有金秋大樂隊與歌手葉璦菱、趙傳和奧...

台南辦「職安小英雄 親子同體驗」活動 上千名親子體驗

台南市政府勞工局今天舉辦「職業安全小英雄 親子一同來體驗」與「職安衛生預防展示活動」活動，希望以寓教於樂方式讓親子建立職...

曾文水庫集水區「495天沒大雨」 上午部分地區終於下大雨

曾文水庫集水區曾文水庫集水區到昨天已495天沒明顯降雨，上午部分地區終於下起大雨，水庫儲水也首次反轉增加，雖然只有部分集...

影／台南變天狂風吹斷樹枝 國定古蹟台南孔廟屋瓦被砸

台南今天變天又冷又下雨，還刮起一陣強風，國定古蹟台南孔廟明倫堂旁的雨豆樹斷枝剛好砸到明倫堂屋瓦，部分紅色瓦片碎片掉落，屋...

嘉義大雨已歇 管樂節踩街照辦 藍綠候選人將巧遇?

嘉義市國際管樂節30周年活動的踩街嘉年華下午2點登場、5點半接著大型晚會。寒流來襲，早上下起陣陣大雨，民眾憂心有變數，市...

舊城故事都在繪本裡 斗六宗教、建築特色看「這本」

雲林縣斗六市公所發表最新出版的「心安的舊城區」繪本，由知名漫畫家阮光民操刀繪圖，與研究者黃惠玲合力完成，透過作家視角，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。