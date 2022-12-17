台南辦「職安小英雄 親子同體驗」活動 上千名親子體驗

台南市政府勞工局今天舉辦「職業安全小英雄 親子一同來體驗」與「職安衛生預防展示活動」活動，希望以寓教於樂方式讓親子建立職業危害預防觀念。活動針對常見職業危害設計闖關體驗區，讓親子體驗職業安全的重要。

勞工局表示，這次結合勞動部勞動及職業安全衛生研究所，在市立新營體育場外圍廣場舉辦「職安衛生預防展示活動」。規畫一系列闖關體驗活動，包括感電預防、化學品危害、局限空間危害體驗、高架防墜體驗、噪音危害預防、冷凍危害體驗及粉塵危害等體驗，宣導不同工作環境存在危害與預防措施。