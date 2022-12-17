曾文水庫集水區「495天沒大雨」 上午部分地區終於下大雨

曾文水庫集水區曾文水庫集水區到昨天已495天沒明顯降雨，上午部分地區終於下起大雨，水庫儲水也首次反轉增加，雖然只有部分集水區雨勢較大、到中午只增加10萬噸儲水，水量對穩定供水還沒有任何幫助，水利署人員還是很欣慰。而台南一些社區一年多沒下雨，乾燥的地面終於淋濕、居民也很開心。

水利署南區水資源局表示，因為剛下的雨水大都被地面乾燥的地面吸收，估計到中午水庫增加約10萬噸儲水，雖然量還很少，但有總比沒有好，而且雨還在下，希望雨量能大一點，更呼籲民眾要節約用水。

中山科學研究院、南水局利用鋒面南下，昨天在曾文水庫上空及地面進行增雨作業，卻沒有看到降雨；不過今天上午水庫集水區甚至台南市區各地幾乎都下雨。

南水局副局長何達夫表示，增雨作業是希望趁鋒面出現，催化雲系降雨，雖今天在部分集水區降雨量較多，例如阿里山測站雨量有32毫米、達邦22毫米，雨量較多但也還沒到大雨程度，整體平均雨量7.2毫米、水庫水位提高1毫米，可增加10萬噸儲水。