曾文水庫集水區「495天沒大雨」 上午部分地區終於下大雨
曾文水庫集水區曾文水庫集水區到昨天已495天沒明顯降雨，上午部分地區終於下起大雨，水庫儲水也首次反轉增加，雖然只有部分集水區雨勢較大、到中午只增加10萬噸儲水，水量對穩定供水還沒有任何幫助，水利署人員還是很欣慰。而台南一些社區一年多沒下雨，乾燥的地面終於淋濕、居民也很開心。
水利署南區水資源局表示，因為剛下的雨水大都被地面乾燥的地面吸收，估計到中午水庫增加約10萬噸儲水，雖然量還很少，但有總比沒有好，而且雨還在下，希望雨量能大一點，更呼籲民眾要節約用水。
中山科學研究院、南水局利用鋒面南下，昨天在曾文水庫上空及地面進行增雨作業，卻沒有看到降雨；不過今天上午水庫集水區甚至台南市區各地幾乎都下雨。
南水局副局長何達夫表示，增雨作業是希望趁鋒面出現，催化雲系降雨，雖今天在部分集水區降雨量較多，例如阿里山測站雨量有32毫米、達邦22毫米，雨量較多但也還沒到大雨程度，整體平均雨量7.2毫米、水庫水位提高1毫米，可增加10萬噸儲水。
何達夫指出，與曾文水庫一天供水數十萬公噸相較幫助有限，重點還是希望民眾與業者能夠節約用水，積少成多能夠減輕供水壓力。呼籲全民及各行各業大家一起來節水，珍惜有限水資源，並將節水內化為生活習慣，相關節水措施可參考水利署「節約用水資訊網」( https://www.wcis.org.tw/ )。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言