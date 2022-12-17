影／台南變天狂風吹斷樹枝 國定古蹟台南孔廟屋瓦被砸

台南今天變天又冷又下雨，還刮起一陣強風，國定古蹟台南孔廟明倫堂旁的雨豆樹斷枝剛好砸到明倫堂屋瓦，部分紅色瓦片碎片掉落，屋頂明顯砸出小洞，裡面剛好在進行「台南市文化資產保存維護系列活動表揚及頒獎典禮」，引起小騷動，市長黃偉哲表示，過去孔廟曾經發生颱風過後，老樹連根被拔起砸到古蹟，影響公共安全的老樹都列管定期檢視。

文化局長葉澤山表示，明倫堂旁的雨豆樹，是農業局列管老樹，都有定期派員巡視及維護、修剪，樹木健康狀況還不錯，上午被強風吹斷的是樹枝，被砸到的明倫堂屋瓦都是古蹟整體的一部分，會進行檢視看損壞程度進行修復。

幾年前孔廟發生老榕樹因颱風被吹倒傾倒，壓壞有百年歷史的「禮門」，最令人感到心痛，當時也發現孔廟有多株老樹感染褐根病，最後只能移除，最近在孔廟大門的鳳凰木老樹也搶救失敗已枯死。