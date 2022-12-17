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影／台南變天狂風吹斷樹枝 國定古蹟台南孔廟屋瓦被砸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，引起遊客圍觀。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，引起遊客圍觀。記者吳淑玲／攝影

台南今天變天又冷又下雨，還刮起一陣強風，國定古蹟台南孔廟明倫堂旁的雨豆樹斷枝剛好砸到明倫堂屋瓦，部分紅色瓦片碎片掉落，屋頂明顯砸出小洞，裡面剛好在進行「台南市文化資產保存維護系列活動表揚及頒獎典禮」，引起小騷動，市長黃偉哲表示，過去孔廟曾經發生颱風過後，老樹連根被拔起砸到古蹟，影響公共安全的老樹都列管定期檢視。

文化局長葉澤山表示，明倫堂旁的雨豆樹，是農業局列管老樹，都有定期派員巡視及維護、修剪，樹木健康狀況還不錯，上午被強風吹斷的是樹枝，被砸到的明倫堂屋瓦都是古蹟整體的一部分，會進行檢視看損壞程度進行修復。

幾年前孔廟發生老榕樹因颱風被吹倒傾倒，壓壞有百年歷史的「禮門」，最令人感到心痛，當時也發現孔廟有多株老樹感染褐根病，最後只能移除，最近在孔廟大門的鳳凰木老樹也搶救失敗已枯死。

黃偉哲說，台南的樹真的是很多，有年齡的樹也不少，過去從孔廟曾經發生颱風過後，一棵老樹連根被拔起，檢視以後才發現裡面，它的樹幹都已經空了，所以說還是需要維護，一方面要保存老樹，也要多種樹，但要多種好樹，不要種、少種那種會竄根，破壞路面，破壞牆面的，影響市民公共安全的樹，這部分會加強來做，至於老樹的維護，本來就是要有列管，都有編號，要定期加以檢視它的安全性。

國定古蹟台南孔廟明倫堂旁的雨豆樹，上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂旁的雨豆樹，上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂屋瓦被掉落樹枝砸到出現破裂。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂屋瓦被掉落樹枝砸到出現破裂。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟台南孔廟明倫堂上午一陣狂風造成樹枝斷裂掉落砸到屋瓦，破碎瓦片掉落地上。記者吳淑玲／攝影

孔廟 台南 國定古蹟

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