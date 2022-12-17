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嘉義大雨已歇 管樂節踩街照辦 藍綠候選人將巧遇?

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市國際管樂節今下午起踩街嘉年華、大型晚會，但上午下雨，民眾擔憂有變數。市府門口的舞台已經架設好。記者林伯驊／攝影
嘉義市國際管樂節今下午起踩街嘉年華、大型晚會，但上午下雨，民眾擔憂有變數。市府門口的舞台已經架設好。記者林伯驊／攝影

嘉義市國際管樂節30周年活動的踩街嘉年華下午2點登場、5點半接著大型晚會。寒流來襲，早上下起陣陣大雨，民眾憂心有變數，市府文化局表示，暫時維持原訂期程。國民黨市長黃敏惠將出席，但不會任何致詞；民進黨市長候選人李俊俋說，以市民身分參與。兩人有機會碰頭。

文化局上午10點半評估，氣象預報中午過後的雨勢會變小，所以暫時沒有變更活動形式的規畫，提醒要參加的民眾，要準備好防雨、保暖抗暖。根據中央氣象局，嘉市今白天14度至18度，降雨機率40%，近中午時，雨勢已停。

據了解，市府考量，假設毛毛細雨，踩街嘉年華就會照辦，但如果持續大雨，恐怕就會取消。

管樂節是嘉義市在地傳統盛事，藍、綠市長候選人都不缺席，黃敏惠指出，市政按照既定行程推動，管樂節是引頸期盼，她往年都全程參與，現請假中，但一定會參與，希望民眾帶著快樂的心情，讓世界走進來，嘉市走出去。

李俊俋表示，自己歷年來都有參加管樂節，今也會以市民身分參與。

文化局 李俊俋 嘉義 2022大選 嘉義市選舉

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