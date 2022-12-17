舊城故事都在繪本裡 斗六宗教、建築特色看「這本」

雲林縣斗六市公所發表最新出版的「心安的舊城區」繪本，由知名漫畫家阮光民操刀繪圖，與研究者黃惠玲合力完成，透過作家視角，將舊城區寺廟與教堂比鄰而居等多元宗教文化轉譯成冊，讀者可從中看見台灣人友善與彼此包容的態度，城市發展的歷史脈絡一覽無遺。

市公所今舉辦繪本座談，阮光民、黃惠玲主講，文資專家王新衡與談，市長林聖爵與數十名讀者出席聆聽。

斗六繪本館表示，繪本故事以斗六舊城區咫尺相鄰的寺廟、教堂為主軸，不僅表現對當地多元族群文化的理解與尊重，也彰顯不同信仰，卻能和平共處的多元宗教文化價值。

林聖爵分享繪本觀後感時說，書中刻畫斗六舊城區最為人知的太平老街，其街上巴洛克式建築的景觀特色及建造時代背景，內容相當精彩，適合親子共讀，也希望透過多處寺廟和天主教堂故事軸線，凸顯地方對於文化信仰的尊重與包容。