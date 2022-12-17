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影／台東縣「耶誕糖果樂園」點燈 議會成兒童滑步車場
台東縣議會在議會花園規畫「耶誕糖果樂園」昨晚點燈，數百民眾到場歡唱聖歌，並共同倒數點亮耶誕樹、夢幻光廊隧道及璀璨燈飾，議長吳秀華並帶小朋友騎滑步車參觀燈區、發送禮物；歡迎民眾即日起至2月6日（元宵）每晚5到12點，到台東縣議會欣賞燈飾、拍照打卡。
台東縣議會今年特別針對小朋友，請在地的廠商設計「耶誕糖果樂園」，設置糖果裝飾的耶誕樹及炫彩光廊隧道，還有巨型聖誕老人爬上議會屋頂，縣長饒慶鈴、議長吳秀華昨晚共同參加點燈活動，歡唱聖誕歌曲、欣賞青少年舞蹈、兒童滑步車表演，縣議會也成為兒童滑步車場，孩子們開心騎滑步車玩耍。
議長吳秀華表示，4年前將原布置在議會內部的聖誕裝飾移到花園，搭配每年設計的聖誕燈飾，用心規畫受到鄉親好評，今年邀請教會教友及小老虎滑步車隊共同歡慶聖誕，並以「真光照耀台東」為台東祝福，讓參與者都感到祝福、平安。
台東縣議會「耶誕糖果樂園」即日起到2月6日（元宵），每晚5到12點點燈，為添歡樂氛圍，晚間5到9點將撥放耶誕歌曲，增添溫馨節慶氣氛。
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