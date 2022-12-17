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寒流來襲嘉義又冷又雨 養殖業搭防風棚、抽水防寒大作戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供

大陸冷氣團南下，氣象局發布寒流警報，嘉義氣象局監測，最冷溫度出現在清晨5點37分、攝氏15.8度，入夜溫度會如溜滑梯，往下降，後天周一清晨最低溫，凌晨零時起持續降雨逾4小時，累計39.5毫米；沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。

寒流將報到，周日至周一清晨嚴寒，是挑戰也是考驗，養殖業紛紛在魚塭搭架防風棚，洪姓養殖業者說，越冬虱目魚苗最怕寒，運用3個抗寒防護措施，可幫助魚隻度過大大小小的寒冷天氣。

在魚塭北側搭架防風棚，抵擋冷空氣直吹水面，減少水溫降低。再來就是抽進潮溝水，將池水加深，這樣水溫也比較不容易散失。最後一招，如果發生持續低溫時，會在防風棚下注入豎井水，近20度井水是魚苗保暖的最後一道秘訣。許多魚塭加深水位了，也搭設好防風棚，不敢輕忽這波寒流。

縣府漁業科長張建成提醒漁民，晚間起至下周一清晨，將有持續低溫，漁友們要小心因應，加強防寒準備，針對易受寒害的虱目魚，連繫新塭的虱目魚加工廠，必要時協助漁民做預防性收成或緊急搶收，降低可能的寒害損失。

這波入冬最大的及時降雨，對長期缺水的硬質玉米（飼料玉米）等作物助益大，義竹及六腳鄉栽種的硬質玉米，因為秋節以後一直缺雨，出現玉米長不大災損，農糧署研擬救助。

寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚，部分養殖業搶收上市。圖／張建成提供
寒流報到，沿海布袋、東石及義竹等鄉鎮養殖業，抽地下水、搭防風棚，守護虱目魚及鱸魚，部分養殖業搶收上市。圖／張建成提供

低溫 寒流

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