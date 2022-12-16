黃敏惠、蔣萬安大進場掀高潮 黃哽咽:嘉義一定更好

國民黨市長黃敏惠今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」，超過5000人湧入中央廣場，黃敏惠和新科台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫大進場，支持者熱情握手，短短50公尺走了10幾分鐘，讓黃敏惠泛淚說，「因為有你，嘉義一定會更好」，希望衝高投票，讓嘉義市被重視。

嘉義市長選戰18日投票，國民黨展現團結氣勢，九合一大選本島12名當選的縣市長，至今全數來站台，今晚11名黨籍立委組立院助選團，還有蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善，嘉市的里長幾乎全到齊。

黃敏惠與蔣萬安、朱立倫，晚間近8點大進場，雖有排出動線，支持者熱情搶著握手，距離台上僅約50公尺的路程，3人擠了10幾分鐘才上台。

蔣萬安說，自己第1次選立委，黃敏惠幫忙很多，要「食人一口，報人一斗」，他也欽佩黃市長主政這幾年，帶給嘉市不斷進步，她深知汙水攸關市民健康，這幾年普及率的提升率是全國之冠，努力打拚、默默付出，更為市民勘緊荷包，沒有負債依然有許多建設。

「滿意度最高的市長，一定要讓黃市長繼續帶領市府團隊，繼續帶領光榮感幸福感」，蔣萬安也說，周日一定要出來投票，要「光明戰勝黑暗，民主戰勝黑箱，誠信戰勝謊言」，「投給1號、嘉義一定贏、嘉義一定讚」。

朱立倫表示，幾天前陪黃敏惠掃街，看到民眾的反應可以說是全台灣最熱情，大家都出來比讚，這種民眾投以的熱情，實在沒人能夠跟黃敏惠比；他到許多地方問嘉義的鄉親，都說黃敏惠是穩上的，但他相當緊張，18號星期日請嘉市所有的偉大市民，為了民主，要讓第1名的市長高票連任，不管颳風下雨，都要出門投票。

黃敏惠一開口就哽咽，喊「因為有你，嘉義一定會更好！」她說，大家要團結，目的是要共好，要一起拼出好日子，奧步大家會怕，但心頭要抓緊，勇敢向前走；如果沒有延長3周，不會有那麼多人一起來嘉義。

黃敏惠致詞後段飄起細雨，她說，連老天爺都感動了，疼惜嘉義市這一群鄉親，「沒有傘的孩子，我們更要努力跑」。

她也現場再次宣布「IKEA正式進駐嘉市」，嘉市是非六都裡面，唯一有IKEA、好市多陸續進駐的城市，謝謝市府團隊努力招商，但是最棒的還是嘉義的鄉親，讓外界看到雲嘉南這塊兩百萬鄉親的消費能量；她拚經濟、招商引資，把嘉義市定位成台灣新都心，這段時間交出好的成績單，對鄉親有交代。

黃敏惠提到已故的父親省議員黃永欽、國民黨雲嘉南總督導陳政寬，再度哽咽，表示這兩人對她從政之路影響最深的長輩。