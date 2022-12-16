快訊

解析俄烏戰爭2可能 「普亭大腦」杜金：將以俄國獲勝或世界毀滅結束

少子化房價就會下跌？學者直言「沒那麼簡單」：兩大因素才是重點

黃敏惠、蔣萬安大進場掀高潮 黃哽咽:嘉義一定更好

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（左）、黨主席朱立倫（右）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（左）、黨主席朱立倫（右）一起大進場。記者許正宏／攝影

國民黨市長黃敏惠今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」，超過5000人湧入中央廣場，黃敏惠和新科台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫大進場，支持者熱情握手，短短50公尺走了10幾分鐘，讓黃敏惠泛淚說，「因為有你，嘉義一定會更好」，希望衝高投票，讓嘉義市被重視。

嘉義市長選戰18日投票，國民黨展現團結氣勢，九合一大選本島12名當選的縣市長，至今全數來站台，今晚11名黨籍立委組立院助選團，還有蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善，嘉市的里長幾乎全到齊。

黃敏惠與蔣萬安、朱立倫，晚間近8點大進場，雖有排出動線，支持者熱情搶著握手，距離台上僅約50公尺的路程，3人擠了10幾分鐘才上台。

蔣萬安說，自己第1次選立委，黃敏惠幫忙很多，要「食人一口，報人一斗」，他也欽佩黃市長主政這幾年，帶給嘉市不斷進步，她深知汙水攸關市民健康，這幾年普及率的提升率是全國之冠，努力打拚、默默付出，更為市民勘緊荷包，沒有負債依然有許多建設。

「滿意度最高的市長，一定要讓黃市長繼續帶領市府團隊，繼續帶領光榮感幸福感」，蔣萬安也說，周日一定要出來投票，要「光明戰勝黑暗，民主戰勝黑箱，誠信戰勝謊言」，「投給1號、嘉義一定贏、嘉義一定讚」。

朱立倫表示，幾天前陪黃敏惠掃街，看到民眾的反應可以說是全台灣最熱情，大家都出來比讚，這種民眾投以的熱情，實在沒人能夠跟黃敏惠比；他到許多地方問嘉義的鄉親，都說黃敏惠是穩上的，但他相當緊張，18號星期日請嘉市所有的偉大市民，為了民主，要讓第1名的市長高票連任，不管颳風下雨，都要出門投票。

黃敏惠一開口就哽咽，喊「因為有你，嘉義一定會更好！」她說，大家要團結，目的是要共好，要一起拼出好日子，奧步大家會怕，但心頭要抓緊，勇敢向前走；如果沒有延長3周，不會有那麼多人一起來嘉義。

黃敏惠致詞後段飄起細雨，她說，連老天爺都感動了，疼惜嘉義市這一群鄉親，「沒有傘的孩子，我們更要努力跑」。

她也現場再次宣布「IKEA正式進駐嘉市」，嘉市是非六都裡面，唯一有IKEA、好市多陸續進駐的城市，謝謝市府團隊努力招商，但是最棒的還是嘉義的鄉親，讓外界看到雲嘉南這塊兩百萬鄉親的消費能量；她拚經濟、招商引資，把嘉義市定位成台灣新都心，這段時間交出好的成績單，對鄉親有交代。

黃敏惠提到已故的父親省議員黃永欽、國民黨雲嘉南總督導陳政寬，再度哽咽，表示這兩人對她從政之路影響最深的長輩。

她喊話，鐵路高架化地方配合款中央應兌現零負擔，還有打造輕軌，「要做伙用選票，要求中央兌現承諾，大家一起做後盾，用選票才會被重視」、「要衝高投票率，擦亮民主聖地金字招牌」，不是為了她個人的選舉，而是為了子孫的未來，拜託大家要點亮每一盞燈，團結讓嘉市未來4年再繼續幸福下去。

國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦「團結之夜」。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦「團結之夜」。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠今晚辦「團結之夜」，湧入超過5000人。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠今晚辦「團結之夜」，湧入超過5000人。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠今晚辦「團結之夜」，湧入超過5000人。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠今晚辦「團結之夜」，湧入超過5000人。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，立委組立院助選團。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，立委組立院助選團。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（中）今晚辦「團結之夜」，和新科台北市長蔣萬安（右）、黨主席朱立倫（左）一起大進場。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（前排右四）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（前排右四）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦「團結之夜」。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦「團結之夜」。記者林伯驊／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影
國民黨市長黃敏惠（前）今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」。記者許正宏／攝影

嘉義 黃敏惠 投票率

延伸閱讀

朱立倫攜縣市首長當選人為黃敏惠站台 籲民眾投票支持

黃敏惠團結之夜 林姿妙和10位立委喊「把她留市府」

副市長缺席市政交接 蔣萬安團隊錯愕「像自己人開會」

六都外唯一擁IKEA和好市多 黃敏惠：正朝新都心邁進！

相關新聞

曾文水庫大缺水 中科院南水局高空地面增雨未明顯降雨

曾文水庫集水區一年多沒有明顯降雨，中山科學研究院、水利署南區水資源局今天利用鋒面南下，在曾文水庫上空及地面進行增雨作業，...

黃敏惠、蔣萬安大進場掀高潮 黃哽咽:嘉義一定更好

國民黨市長黃敏惠今晚辦選前最後一場大造勢「團結之夜」，超過5000人湧入中央廣場，黃敏惠和新科台北市長蔣萬安、黨主席朱立...

文化路火場殘骸開始清理 拖3個月原因...檢方說明了

嘉義市文化路與延平街口的娃娃機店8月大火後，直到昨天起機具進場拆坍塌的建築；嘉義地檢署指出，先前火場鑑定有人提出疑義，相...

嘉義議員「田慎節」高票勝選 網紅小商人守約將送5百份雞排

名字長達16字的無黨「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹，在這次嘉義市議員選舉以2813票當選...

入冬第一波寒流明天來襲 雲林熱心人緊急送暖被給家扶

強烈寒流來勢洶洶，今年入冬第一波冷氣團預定明天來襲，雲林家扶中心擔心弱勢家庭受風寒，今天動員社工，兵分多路，送出270床...

非科班養豬獲十大神農 洪崇拼：看過的書疊起來比我高

雲林二崙三久牧場負責人洪重拼投入畜牧業25年，貫徹無抗飼養、動物福利、循環經濟3大理念，今獲頒全國十大神農獎，縣長張麗善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。