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曾文水庫大缺水 中科院南水局高空地面增雨未明顯降雨
曾文水庫集水區一年多沒有明顯降雨，中山科學研究院、水利署南區水資源局今天利用鋒面南下，在曾文水庫上空及地面進行增雨作業，希望催化雲系降雨，不過到晚間水庫集水區都沒有明顯降雨。
南水局表示，中科院中午12點40分在曾文水庫集水區高空放置焰彈進行增雨作業；南水局接著下午5點在曾文水庫大壩地面進行人工增雨作業，希望雙管齊下為曾文水庫挹注水量。
不過這道鋒面雖北往南通過台南，但直到晚間6點30分，曾文水庫流域及台南地區仍未出現明顯雨勢。
南水局表示，曾文水庫集水區今年下半年降雨量僅達歷年同期平均值45%，今天曾文、烏山頭水庫蓄水總量1億9735萬公噸，蓄水率33.55%，將調配區域水源，增加南部備援與應變能力。
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