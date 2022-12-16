鋒面南下 曾文水庫人工增雨
國家中山科學研究院和水利署南區水資源局今天利用鋒面南下機會，分別在曾文水庫進行高空及地面增雨作業，希望催化雲系降雨，向老天多要點水。
南水局今天發布新聞稿指出，國家中山科學研究院中午12時40分在曾文水庫集水區進行高空焰彈增雨作業，南水局接續於下午5時在曾文水庫大壩進行地面人工增雨作業，雙管齊下，盼為曾文水庫挹注水量。
中央氣象局南區氣象中心人員告訴中央社記者，鋒面南下通過台南，截至下午5時30分，台南未出現明顯雨勢。
南水局人員表示，曾文水庫集水區今年下半年降雨量僅是歷年同期平均值45%。截至中午12時，曾文水庫和烏山頭水庫蓄水總量1億9735萬公噸，蓄水率33.55%。南水局將調配區域水源，增加南部備援與應變能力。
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