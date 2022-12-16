文化路火場殘骸開始清理 拖3個月原因...檢方說明了

嘉義市文化路與延平街口的娃娃機店8月大火後，直到昨天起機具進場拆坍塌的建築；嘉義地檢署指出，先前火場鑑定有人提出疑義，相關人現接受火調結果，展開清理。但民進黨市長候選人李俊俋批「是否選情緊張才處理」，市府表示，多次洽請檢警加速調查、也協助警示，「市政是用汗水不是出張嘴」。

火災現場今天已經夷平，重機具持續進駐，將建築廢棄物夾起，還有噴水柱避免揚塵，周邊也有交管，引起民眾側目。

據了解，嘉市消防局的火場鑑定，認定夾娃娃機店電線走火，為起火原因。嘉義地檢署表示，娃娃店賴姓業者原有意找民間單位再做鑑定，於是暫時不清現場，檢察官和檢事官也曾去會勘，因缺乏新事證，地主、承租人8間商家等同意不再做火調，基於考量公共安全，雇工拆除、清理。

檢方目前依火場鑑定報告，正釐清娃娃機店業者，是否有過失造成失火、涉及公共危險罪嫌，其他7間店家有意向娃娃機店求償；檢方表示，當事人處於自行調解階段，全案尚未偵結。

李俊俋被問及，黃市長是否緊張選情，才動起來（指清理火場）？李說，市政有事情就要馬上處理，房子已燒3個多月都沒有動，不知是否選情緊張而處理。

市府回應，8月9日凌晨大火，消防局8月立即完成火災現場勘查工作，並將現場交由所有權人處置，警察局也配合將全案函送地檢署偵辦，但案件仍在偵辦中，地主原希望保留現場至案件審理告一段落，釐清責任後再行清理。

市府解釋，事發至今，多次洽請檢警單位，希望加速司法偵辦進度，也在市府可執行範圍內，適度處置，包括現場先採全阻隔式圍籬圍起來，以避免影響市容，同時設置交通錐連桿及爆閃燈警示導引，保障民眾通行安全；地主自行調派機具拆除清理中，工務處昨會勘，預計21日前清理完成。