嘉義議員「田慎節」高票勝選 網紅小商人守約將送5百份雞排

名字長達16字的無黨「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹，在這次嘉義市議員選舉以2813票當選東區議員，網紅「小商人」表示要發放雞排慶祝勝利，今天臉書發文決定明天發送雞排、咖啡，並邀請來「AV女神」瀧澤蘿拉等人來謝票。雞排店郭姓業者表示，小商人訂500份的是店內人氣招牌8兩重雞排。

郭姓業者表示，幾天前有收到來自「小商人」的訊息要訂購雞排，直到今天才確定要500份雞排，所訂的雞排是店內人氣第一名的8兩重雞排，之前已經有和「小商人」合作過2次，這次量比較大，不過，店內平均1小時至少可炸150份雞排，所以還能因應。

至於明天是不是顏議員和「小商人」所說的瀧澤蘿拉等人會出現，他表示，自己也是從臉書上訊息得知。會不會擔心屆時發生「暴動」？他說，發送雞排時間管樂節踩街活動早已結束，應該不會造成交通上的困擾。

「小商人」在11月26日之初開票，曾發文「贏了的話，我請瀧澤蘿拉來謝票」、「票數排前3名發500份雞排。第1名2000份」，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」最後當選議員，他也承諾要發送雞排。大家一直期待會在什麼時候？

今天他在臉書發表「謝票發雞排活動」，明天12/17晚上7點，議員當選人田慎節、Molly翎熹將會在嘉義市東區中山路274號，行運八兩雞排店發放雞排。以及里響咖啡Reshockcoffee所贊助的100杯優質咖啡。他也預告同時會出席的有，混血女神瀧澤蘿拉、Swag短髮女神 Rita、Swag正妹 可可。

「小商人」說到做到，臉書舖文發送雞排時間地點。圖／翻攝臉書

陳柏維留言「羨慕」、網友留言「真男人說到做到」、「肯定塞爆中山路」、「嘉義今天應該要封路了…」、「蘿拉真的請來了，請收下我的膝蓋」、「果然是我大凱文哥，說有瀧澤就是有瀧澤」。