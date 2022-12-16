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雲林虎尾鐵橋光環境吸睛 奪國際照明設計大獎

中央社／ 雲林縣16日電
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋白天、夜晚都好拍，是遊客超夯打卡景點。聯合報系資料照／記者陳苡葳攝影
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋白天、夜晚都好拍，是遊客超夯打卡景點。聯合報系資料照／記者陳苡葳攝影

雲林縣政府表示，虎尾鐵橋光環境8月啟燈後，不僅成為雲林縣夜間打卡的熱點，更榮獲國際最具權威的三大照明設計獎項之一瑞士LIT照明設計獎肯定。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，為活化歷史古蹟，縣府今年投入新台幣近500萬元執行「虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境規劃設置案」，營造虎尾鎮的城市夜間景觀風貌，型塑虎尾夜間新亮點。

雲林縣政府表示，虎尾鐵橋光環境8月啟燈後，成為雲林縣最新夜間打卡的熱點，更從來自51個國家、650多份作品中脫穎而出，獲得國際最具權威的三大照明設計獎項之一瑞士LIT照明設計獎（LIT LightingDesign Awards）肯定。

新聞稿中，虎尾鐵橋設計案執行單位沁弦築影照明設計有限公司總監林靖祐指出，此計畫除在平日晚間以暖白光營造虎尾鐵橋燈光照明，凸顯橋體工藝外，每逢假日整點更以「整點報時」方式展演，運用動態燈光效果傳達「五分車」過橋時在鐵橋結構間穿越的意象，用光帶著大家重返往日時光的榮景。

另外，虎尾鐵橋在全年度的24節氣例如春分、秋分或冬至、夏至日當天，夜晚燈光將以其代表的光色呈現，讓民眾藉此感受到燈光優化後的鐵橋，宛如新生般地隨著季節更迭，有著節律生息的變化。

新聞稿中，雲林縣政府文化觀光處表示，雲林縣觀光產業及文化發展近年屢獲得國際大獎肯定，顯示雲林文化觀光的深度及量能已逐步與國際水平接軌。

文化觀光處指出，目前更積極透過多語化的智慧導覽系統及國際旅客友善服務提升等作為，做好迎接國際觀光客的準備，期望帶領雲林文化及觀光走入國際視野，成為國際重要觀光據點。

雲林 觀光

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