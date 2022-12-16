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入冬第一波寒流明天來襲 雲林熱心人緊急送暖被給家扶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
寒流即將襲來，熱心的胡珊珊與朋友集資，還有台灣弘久愛心關懷協會緊急採購暖被與毛毯急送雲林家扶幫服務家庭禦寒。記者蔡維斌／攝影
寒流即將襲來，熱心的胡珊珊與朋友集資，還有台灣弘久愛心關懷協會緊急採購暖被與毛毯急送雲林家扶幫服務家庭禦寒。記者蔡維斌／攝影

強烈寒流來勢洶洶，今年入冬第一波冷氣團預定明天來襲，雲林家扶中心擔心弱勢家庭受風寒，今天動員社工，兵分多路，送出270床棉被和毛毯，供受扶家庭保暖，期待幫助弱勢人家安度寒冬。

雲林家扶中心洪媽媽抱著暖被，為臥病在床的老公蓋上，讓老公也暖在心裡，另一件毛毯，則自己在做家庭手加工時，可蓋在自己膝蓋上保暖，洪媽媽謝謝雲林家扶中心社工張妤慈專程帶來暖意。

冷氣團來襲，近兩天來南地區也籠罩在低溫中，今年第一道寒流明天即將到來。雲林家扶感謝熱心民眾胡珊珊號召親朋好友集資購買170床暖被，『台灣弘久愛心關懷協會』也送來100床毛毯，送給雲林家扶服務家庭保暖禦寒。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，洪媽媽照顧臥床先生無法外出工作，平時在家僅靠一面照顧老公一面製作髮飾加工貼補生計，老公身體不佳最怕天氣忽冷忽熱，氣象預報本周六強勁寒流將來襲，令她擔心不已，家搸緊急送來暖被與毛毯，讓洪媽媽備感溫暖。

越南籍的梁媽媽說，台灣很熱但冷天卻這麼冷，東南亞四季都熱烘烘的，在台灣怎麼穿衣服都不夠暖和，尤其晚上陪女兒做功課，手腳都冷冰冰，摸著家扶送來的毛毯，不僅是舒服又保暖，感謝家扶及時送暖。

雲林家扶18位社工，帶著170床厚實棉被與100床毛毯今天兵分多路出動發送，將熱心民眾胡珊珊與朋友集資的愛心，及台灣弘久愛心關懷協的暖意送給家扶服務家庭，讓大家平安溫暖度過寒冬。

洪媽媽將暖被蓋臥病先生身上，還有自己工作時也可蓋著雙腿的毛毯，謝謝雲林家扶社工帶來窩心暖流。記者蔡維斌／翻攝
洪媽媽將暖被蓋臥病先生身上，還有自己工作時也可蓋著雙腿的毛毯，謝謝雲林家扶社工帶來窩心暖流。記者蔡維斌／翻攝
雲林家扶服務的林阿嬤摸著保暖棉被感謝家扶社工及時送來陣陣暖意。記者蔡維斌／翻攝
雲林家扶服務的林阿嬤摸著保暖棉被感謝家扶社工及時送來陣陣暖意。記者蔡維斌／翻攝

雲林 保暖 家扶中心 社工 愛心 寒流

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