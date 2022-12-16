入冬第一波寒流明天來襲 雲林熱心人緊急送暖被給家扶

強烈寒流來勢洶洶，今年入冬第一波冷氣團預定明天來襲，雲林家扶中心擔心弱勢家庭受風寒，今天動員社工，兵分多路，送出270床棉被和毛毯，供受扶家庭保暖，期待幫助弱勢人家安度寒冬。

雲林家扶中心洪媽媽抱著暖被，為臥病在床的老公蓋上，讓老公也暖在心裡，另一件毛毯，則自己在做家庭手加工時，可蓋在自己膝蓋上保暖，洪媽媽謝謝雲林家扶中心社工張妤慈專程帶來暖意。

冷氣團來襲，近兩天來南地區也籠罩在低溫中，今年第一道寒流明天即將到來。雲林家扶感謝熱心民眾胡珊珊號召親朋好友集資購買170床暖被，『台灣弘久愛心關懷協會』也送來100床毛毯，送給雲林家扶服務家庭保暖禦寒。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，洪媽媽照顧臥床先生無法外出工作，平時在家僅靠一面照顧老公一面製作髮飾加工貼補生計，老公身體不佳最怕天氣忽冷忽熱，氣象預報本周六強勁寒流將來襲，令她擔心不已，家搸緊急送來暖被與毛毯，讓洪媽媽備感溫暖。

越南籍的梁媽媽說，台灣很熱但冷天卻這麼冷，東南亞四季都熱烘烘的，在台灣怎麼穿衣服都不夠暖和，尤其晚上陪女兒做功課，手腳都冷冰冰，摸著家扶送來的毛毯，不僅是舒服又保暖，感謝家扶及時送暖。

雲林家扶18位社工，帶著170床厚實棉被與100床毛毯今天兵分多路出動發送，將熱心民眾胡珊珊與朋友集資的愛心，及台灣弘久愛心關懷協的暖意送給家扶服務家庭，讓大家平安溫暖度過寒冬。