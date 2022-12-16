非科班養豬獲十大神農 洪崇拼：看過的書疊起來比我高

雲林二崙三久牧場負責人洪崇拼投入畜牧業25年，貫徹無抗飼養、動物福利、循環經濟3大理念，今獲頒全國十大神農獎，縣長張麗善到牧場貼紅榜祝賀，大讚洪以動物福利飼養豬隻，各個健康強壯，此次殊榮也創雲林縣連續3年都有農友獲獎的紀錄。

洪崇拼非畜牧專業，27年前父親身體不好，兄長務農，從事建材業的他返家協助，考量養豬不必為了行銷傷腦筋，決定投入發展，當年斥資5000多萬元興建牧場，未料1997年遇到口蹄疫，許多養豬戶棄養，他也一度面臨續養的抉擇。

洪崇拼經營之路不斷調整飼養方式，張麗善說，他以國外「三地三段式」統進統出切段垂直感染飼養模式管理，場內不僅零臭味，更破除畜牧業「髒臭亂」刻板印象，且符合動物福利，達到經濟循環，值得業界效法。

「我看過的書，堆疊起來比自己還高！」洪崇拼思維先進，一路靠讀書、研習，吸收新知與養豬技術，牧場歷經3次改擴建，走到近10公頃現代豬舍規模，場內目前飼養1萬8000頭豬。

洪崇拼捨棄舊式狹欄，改採母豬群養、活動式分娩欄，讓母豬有寬敞空間放鬆、自在活動；他今天表示，像2號豬舍中可養4000多頭豬，採自動化餵食供水，內部室溫以恆溫控制，「一人透過手機就能操控」」，且水的用量是一般豬舍的十分之一，豬糞則透過暗管排至汙水處理廠，維持良好飼養環境。