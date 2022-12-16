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大林慈濟據點法式滾球隊 92歲阿嬤錦標賽攻擊球拚態度

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣溪口鄉游東失智據點80至90多歲的長輩們，首度跨縣市參加台南市教育盃法式滾球錦標賽，獲得第4名佳績。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣溪口鄉游東失智據點80至90多歲的長輩們，首度跨縣市參加台南市教育盃法式滾球錦標賽，獲得第4名佳績。圖／大林慈濟醫院提供

92歲受過日本教育被暱稱為「日本姐」的呂蘇暖阿嬤，熱衷大林慈濟醫院長照中心引進的法式滾球，為順利能在12月10日參加台南市教育盃法式滾球錦標賽，不缺席每一次的練習，並在健康管理師洪晉宏領軍下，嘉義縣溪口鄉游東失智據點80至90多歲的長輩們，首度跨縣市參賽，獲得第4名佳績，賽後仍意猶未盡直呼，「我們還要再來」。

嘉義縣溪口鄉游東失智據點長輩們，今年8月在全縣首度耆運會上，榮獲法式滾球冠軍，阿公阿嬤們信心大增，但據點內「日本姐」呂蘇暖阿嬤，卻因膝蓋治療而無緣參加到第一屆耆運會，常詢問健管師洪晉宏說，「老師哪時可以再次去比賽啊？我要趕快把膝蓋治好」。

洪晉宏說，每天都面對日本姐的殷切詢問下，在得知年底台南有場區域性的比賽後，立即詢問是否能報名，促成走出關懷據點到外地去比賽的壯舉，雖獲得第4名沒能踢館成功，但長輩拋開輔具奮力作戰，滿滿的鬥志讓當時主辦方人員印象深刻。

日本姐呂蘇暖阿嬤為能順利參賽不留遺憾，一下課就請家人帶她去醫院積極膝蓋治療，也從不缺席每一次的法式滾球練習；在賽場上，日本姐阿嬤總是勇敢地放下輔具，一步步緩緩踏進擲球圈，認真地丟出每一顆攻擊球，讓人敬佩。

洪晉宏表示，高齡者對於距離感的判斷比年輕人更好，法式滾球正好需要判斷攻擊球與母球的距離，且比賽方式不易形成運動傷害，是很適合高齡者的運動，而法式滾球能增加長者上肢及下肢的肌力，撿球過程中可以讓長輩多走路，增加心肺功能及下肢的力量，非常適合推廣。

嘉義縣溪口鄉游東失智據點92歲呂蘇暖阿嬤，參加台南市教育盃法式滾球錦標賽勇敢放下輔具，認真地丟出每一顆攻擊球。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣溪口鄉游東失智據點92歲呂蘇暖阿嬤，參加台南市教育盃法式滾球錦標賽勇敢放下輔具，認真地丟出每一顆攻擊球。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣溪口鄉游東失智據點92歲呂蘇暖阿嬤，為順利參加今年台南市教育盃法式滾球錦標賽，課後積極治療膝蓋，勇敢放下輔具參賽。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣溪口鄉游東失智據點92歲呂蘇暖阿嬤，為順利參加今年台南市教育盃法式滾球錦標賽，課後積極治療膝蓋，勇敢放下輔具參賽。圖／大林慈濟醫院提供

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