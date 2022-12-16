嘉市管樂節看門道 這些「跨界演出」必聽 索票情況曝

嘉義市國際管樂節30周年活動16日登場，要懂看門道，今年管樂強調「跨界」演出，促成金秋大樂隊與歌手葉璦菱，趙傳和奧尼斯全女子爵士大樂團等合作，主辦單位透露，市立體育場的晚會壓軸伍佰，經典歌曲「衝衝衝」更改編管樂呈現；罕見的首度合作、或首次抵台表演，皆是必看場次。

由於管樂節皆免費欣賞，僅音樂廳室內表演要索票，截至今中午索票情況，16日晚間開幕音樂會－嘉義市管樂團，及18日的國防部示範樂隊與空軍樂隊，已索取一空；17日市立體育場的晚會，1號入口有開放500席VIP，也索取完畢，但其餘位置都採現場排隊，民眾從5、6、9、10、13號出入口進場。

嘉義大學音樂系助理教授林士偉也兼管樂節閉幕演出的指揮，他建議，從踩街活動可觀察各個管樂隊伍的樂器組成、服裝、動作編排，室外演出則帶著休閒心情欣賞，室內表演較精緻，體會表演者想傳達面向。

承辦的力譔堂行銷公司總經理歐陽穎華說，小時候吹的直笛是管樂之一、早年台視大樂隊也是管樂，一般人對管樂印象多停留軍樂隊，擴大可能性是今年重要元素，管樂呈現流行樂、古典、爵士。

歐陽穎華指出，跨界合作必看，例如金秋大樂隊與葉璦菱，桃園龍潭愛樂管弦樂團和獨立樂團青虫aoi、奧尼斯全女子爵士大樂團和歌手趙傳，都是管樂與流行樂合作；德國彼得樂赫薩克斯風四重奏則管樂呈現巴薩諾瓦曲風。

日本橘高校今年在國慶演出引發話題，而管樂節也有首次來台的日本專修大學玉名高校吹奏樂部，在日本連7年行進演奏第1，成績更突出，將參加踩街和室內演出。