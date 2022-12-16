快訊

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

世足賽／巧合？冠軍戰裁判與阿根廷36年前奪冠裁判「同天出生」

藥師蕭宇喬睽違5年再探泰北異域老兵 學生傳承華語教學

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們，並協助接待台灣4名到訪立委。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們，並協助接待台灣4名到訪立委。圖／蕭宇喬提供

嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝兒子蕭宇喬，為泰北文教推廣協會駐台辦事處主任，在協助父親選舉完，趕在接棒經營自家博勝藥局前夕，睽違5年疫後再度前往泰北當志工，訪榮家、關心學生及協助接待台灣4名到訪立委；他說，這次難過於異域老兵僅剩4人，感動在教過的學生，在泰北成了獨當一面的老師。

5年前以大一新鮮人身分自費到泰北當1個月志工，並在當地協助華語學校教中文的蕭宇喬，他表示，這次睽違5年再次回去，算是疫情後首波前往泰北的台灣志工，5天的時光雖短，見到教過的學生成了獨當一面的老師，清邁熱水塘榮民之家的大爹們從9人剩4人，感觸有喜有悲。

熱水塘榮民之家還住著一群老兵。蕭宇喬說，異域孤軍在殘酷的戰爭中倖存下來，但他們沒有身分、身無分文又有傷殘不敢成家立業，當初在救總的安置下住進了榮民之家，孤軍老兵們如今僅剩4人，一個個的離開人世，讓人覺得自己很渺小。

異域老兵蹲坐街旁，多年來仍穿著破半邊軍襯衫。老兵向蕭宇喬表示，他時常這樣走出來，雖然都沒人關心他們，但看看街道上人來人往，才感覺自己還活著，收到蕭從台灣帶來的國旗衣與國旗包包時十分開心，立即紛紛向國旗敬禮，情景無比感動與愧疚湧人心。

蕭宇喬表示，因為疫情及考藥師國考的緣故，有5年沒到泰北，因此沒有特別跟之前教過的學生說，怕大家畢業已忘了他，但踏入泰北滿星疊大同中學時，一名當初培訓過的學生一眼就認出他，高興跑來打招呼敘舊。

學生向他表示，一直記得老師告訴他們只要肯努力，「遠在泰北偏鄉的我們，也能充滿自信的與城市裡的學生們競爭，甚至超越他們」，當初比賽獲冠軍，畢業後留在學校成為老師，希望讓學弟妹們透過教育越來越好，蕭宇喬聽了不禁熱淚盈眶。

蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵僅剩4人。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵僅剩4人。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬（左五）睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬（左五）睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們。圖／蕭宇喬提供
蕭宇喬睽違5年疫後，再度前往泰北當志工，探訪住在榮民之家的異域老兵及當年的學生們。圖／蕭宇喬提供

老兵 國旗 榮民

延伸閱讀

世足賽／法國摩洛哥賽後傳慘劇 球迷動亂少年遭汽車輾斃

世足賽／阿拉伯國家動員支持 摩洛哥國旗賣到缺貨

金門老兵召集令進入倒數 多位退將參與 「星」光熠熠

退役將領共襄盛舉 金門老兵召集令「星」光熠熠

相關新聞

藥師蕭宇喬睽違5年再探泰北異域老兵 學生傳承華語教學

嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝兒子蕭宇喬，為泰北文教推廣協會駐台辦事處主任，在協助父親選舉完，趕在接棒經營自家博勝藥局前夕，...

六都外同時擁IKEA和好市多 黃敏惠：正朝新都心邁進！

嘉義市長投票倒數48小時，國民黨市長黃敏惠一早到南田市場拜票，而IKEA正式公開在博愛路的大潤發內展店、26日開幕，引起...

下周冬至進補時節到 嘉義縣衛生局抽驗冬至食材火鍋料 全部合格

天氣冷颼颼，冬令進補時節到，市售應景食材增加，為讓消費者吃得安心，嘉義縣衛生局針對傳統市場、餐廳、超市或大賣場、食品製造...

今年台南電動二輪車加碼補助倒數 最高可享政府27k補助

今年台南市電動二輪車換、新購加碼補助進入倒數，市府指出，淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車換購或新購電動二輪車，含...

嘉義縣18位新科鄉鎮市長下周就職 無公共債務有這些鄉鎮市

嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，農業縣財源稅收少，以往鄉鎮市公所大多負債，這幾年因退休公教人員年改上路，...

嘉義縣府科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝 7年級生最年輕鄉長

7年級生的嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，辭官投入鹿草鄉長選舉，獲縣長翁章梁鼓勵力挺，經激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。