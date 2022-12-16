藥師蕭宇喬睽違5年再探泰北異域老兵 學生傳承華語教學

嘉義縣番路鄉新科鄉長蕭博勝兒子蕭宇喬，為泰北文教推廣協會駐台辦事處主任，在協助父親選舉完，趕在接棒經營自家博勝藥局前夕，睽違5年疫後再度前往泰北當志工，訪榮家、關心學生及協助接待台灣4名到訪立委；他說，這次難過於異域老兵僅剩4人，感動在教過的學生，在泰北成了獨當一面的老師。

5年前以大一新鮮人身分自費到泰北當1個月志工，並在當地協助華語學校教中文的蕭宇喬，他表示，這次睽違5年再次回去，算是疫情後首波前往泰北的台灣志工，5天的時光雖短，見到教過的學生成了獨當一面的老師，清邁熱水塘榮民之家的大爹們從9人剩4人，感觸有喜有悲。

熱水塘榮民之家還住著一群老兵。蕭宇喬說，異域孤軍在殘酷的戰爭中倖存下來，但他們沒有身分、身無分文又有傷殘不敢成家立業，當初在救總的安置下住進了榮民之家，孤軍老兵們如今僅剩4人，一個個的離開人世，讓人覺得自己很渺小。

異域老兵蹲坐街旁，多年來仍穿著破半邊軍襯衫。老兵向蕭宇喬表示，他時常這樣走出來，雖然都沒人關心他們，但看看街道上人來人往，才感覺自己還活著，收到蕭從台灣帶來的國旗衣與國旗包包時十分開心，立即紛紛向國旗敬禮，情景無比感動與愧疚湧人心。

蕭宇喬表示，因為疫情及考藥師國考的緣故，有5年沒到泰北，因此沒有特別跟之前教過的學生說，怕大家畢業已忘了他，但踏入泰北滿星疊大同中學時，一名當初培訓過的學生一眼就認出他，高興跑來打招呼敘舊。