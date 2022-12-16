冷氣團發威週末阿里山染上豐富色彩 賞楓到跨年

冷氣團來襲阿里山國家森林遊樂區週末氣溫恐降至零度，嘉義林管處今天呼籲上山賞楓的遊客注意保暖，目前遊樂區紅榨楓已有7、8成轉紅，慈雲寺銀杏也轉黃，阿里山添豐富色彩。

阿里山國家森林遊樂區臉書（facebook）貼文，小笠原觀景台的台灣紅榨楓已有7至8成轉紅、慈雲寺銀杏葉約8成變黃。遊樂區大客車迴轉區前方斜坡的青楓及祝山平台的台灣紅榨楓，也都逐漸轉紅，預計耶誕節前後會最美麗。

嘉義林管處今天告訴中央社記者，預估週末將有數千人到阿里山賞楓，但根據氣象預報，17、18兩天，阿里山的氣溫恐降至零度，遊客要注意保暖。從現在起到跨年，阿里山色彩繽紛適合賞楓。

嘉義林管處說，小笠原觀景台賞楓有機會見到害羞的母帝雉、精神抖擻的公帝雉，優雅的在小笠原山槭樹下覓食。看到帝雉時請遵循賞鳥五不曲「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」的準則，遊客利用數位相機、手機也可以捕捉到牠們美麗的姿態。