下周冬至進補時節到 嘉義縣衛生局抽驗冬至食材火鍋料 全部合格

天氣冷颼颼，冬令進補時節到，市售應景食材增加，為讓消費者吃得安心，嘉義縣衛生局針對傳統市場、餐廳、超市或大賣場、食品製造業等場域，抽驗火鍋料及冬至相關食材，共計抽驗80件產品，檢驗結果全數合格。

此次抽驗32件冬至應景食品及48件火鍋料，包含湯圓及其配料，豆製品（凍豆腐、板豆腐）、血液製品（米血糕、鴨血）、水產製品（丸類、餃類）、醬料類等產品，檢驗衛生標準、防腐劑、硼砂、殺菌劑、順丁烯二酸和規定外色素等項目，共計抽80件產品，檢驗結果全數與規定相符。

衛生局提醒民眾，購買冬令食品及火鍋料時，選購衛生完整包裝食品，看清食品標示及保存期限；選購散裝食品需要留意現場的環境衛生，是否適當保存販售，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」，判斷新鮮程度，購買後應盡速食用，適度保存，避免細菌滋生。