今年台南電動二輪車加碼補助倒數 最高可享政府27k補助

今年台南市電動二輪車換、新購加碼補助進入倒數，市府指出，淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車換購或新購電動二輪車，含中央補助在內，最高可享政府2萬7000元補助，民眾最遲須在12月31日前完成換、新購，且最晚在明年1月10前提出申請才符合資格。

電動二輪車低噪音、無汙染排放，再加上政府多方鼓勵，近年台南市的電動二輪車數量持續攀升。根據環保局統計，2017年全市電動二輪車不到7千輛，2018年倍增為1萬5千多輛，2019年3萬4千多輛，今年10月底全市已有5萬5千多輛電動機車，較2017年高出6.9倍。

市長黃偉哲表示，電動二輪車相較燃油車，除了環保減碳、免排氣檢驗之外，還有需要維護的項目少、低竊盜、低噪音等優點，過去民眾擔心充電或換電池不便、續航力不佳等問題，在電池技術進步下，使用環境已愈來愈友善。目前台南設有594處充電站、399處換電站，市區每座換電站距離平均低於350公尺。

環保局指出，淘汰2007年6月30日前出廠、使用15年以上的老舊機車，並換購或只單純購買電動二輪車，都可以依照「淘汰老舊機車及換購低汙染車輛補助方案」申請補助，除了中央補助之外，台南在加碼新購重型電動機車補助部分，一般民眾可多補助4000元，偏遠地區7000元，中低收入戶1萬元。

市民須在今年12月31日前完成換購或新購，且最遲須在明年1月10日前提出申請才符合資格，明年雖仍有補助，但補助金額多寡尚未確定。

環保局長謝世傑說，使用老舊燃油機車不僅汙染量高，遭遇攔檢若排氣不合格，還會收到罰單，在全球暖化議題當下，改用電動二輪車，以電代油才環保。