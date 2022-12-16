嘉義縣18位新科鄉鎮市長下周就職 無公共債務有這些鄉鎮市

嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，農業縣財源稅收少，以往鄉鎮市公所大多負債，這幾年因退休公教人員年改上路，減少優惠存款利息支出，加上建納骨塔公共造產開發財源，財政改善，縣府財政稅務局統計，逾一半鄉鎮市公所已無公共債務，且無台銀優存利欠款，減輕鄉鎮市長償債壓力。

財稅局說，已無公共債務，且無台銀優存欠款的鄉鎮市公所有：太保、大林、民雄、新港、六腳、東石、義竹、鹿草、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔及阿里山等共14鄉鎮市。

已無公共債務，還有台銀優存欠款的公所：溪口鄉欠優存6005.9萬元，水上鄉欠優存5645.6萬元；還有公共債務的公所及積欠債務，朴子市欠長債2000萬元；布袋鎮欠長債1億4446萬元，欠優存1億4294萬元。

今年度朴子市還長債1000萬元，布袋鎮還長債350萬元，水上鄉償還優存4571.3萬元，溪口鄉償還優存263.4萬元，布袋鎮償還優存513.6萬元，太保市償還2849萬元（全數還清）。

新屆次鄉鎮市長大換血，只有5位連任，13位鄉鎮市長2屆任期屆滿卸任或換跑道當選議員，新任鄉鎮市長，以連任的71歲梅山鄉長林俊謀年紀最大，最年輕新科六腳鄉長黃鉦凱33歲，兩人相差38歲。