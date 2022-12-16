快訊

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

到輔大放「詐彈」辯稱送聖誕禮物 嫌犯竟是北市前議員

嘉義縣18位新科鄉鎮市長下周就職 無公共債務有這些鄉鎮市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，圖為縣政府。 記者魯永明／攝影
嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，圖為縣政府。 記者魯永明／攝影

嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，農業縣財源稅收少，以往鄉鎮市公所大多負債，這幾年因退休公教人員年改上路，減少優惠存款利息支出，加上建納骨塔公共造產開發財源，財政改善，縣府財政稅務局統計，逾一半鄉鎮市公所已無公共債務，且無台銀優存利欠款，減輕鄉鎮市長償債壓力。

財稅局說，已無公共債務，且無台銀優存欠款的鄉鎮市公所有：太保、大林、民雄、新港、六腳、東石、義竹、鹿草、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔及阿里山等共14鄉鎮市。

已無公共債務，還有台銀優存欠款的公所：溪口鄉欠優存6005.9萬元，水上鄉欠優存5645.6萬元；還有公共債務的公所及積欠債務，朴子市欠長債2000萬元；布袋鎮欠長債1億4446萬元，欠優存1億4294萬元。

今年度朴子市還長債1000萬元，布袋鎮還長債350萬元，水上鄉償還優存4571.3萬元，溪口鄉償還優存263.4萬元，布袋鎮償還優存513.6萬元，太保市償還2849萬元（全數還清）。

新屆次鄉鎮市長大換血，只有5位連任，13位鄉鎮市長2屆任期屆滿卸任或換跑道當選議員，新任鄉鎮市長，以連任的71歲梅山鄉長林俊謀年紀最大，最年輕新科六腳鄉長黃鉦凱33歲，兩人相差38歲。

債務 鄉長

延伸閱讀

嘉義大林新科鎮長許有疆 上任將啟動地方社福全面提升

嘉義縣18鄉鎮市長大換血僅5人連任 最年長與最年輕相差38歲

屏東縣議員、鄉鎮市長當選名單

彰化縣鄉鎮市長開票結果／員林市長游振雄連任成功 盼引進百貨公司、無人巴士

相關新聞

嘉義縣18位新科鄉鎮市長下周就職 無公共債務有這些鄉鎮市

嘉義縣18位新科鄉鎮市長25日上午統一宣誓就職，農業縣財源稅收少，以往鄉鎮市公所大多負債，這幾年因退休公教人員年改上路，...

嘉義縣府科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝 7年級生最年輕鄉長

7年級生的嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，辭官投入鹿草鄉長選舉，獲縣長翁章梁鼓勵力挺，經激...

新科鎮長許有疆 帶嘉縣大林起飛

民進黨嘉義縣大林鎮新科鎮長許有疆挑戰爭取連任的無黨籍簡志偉成功，許有疆說，25日就職後，將啟動0至3歲托嬰補助每年600...

雲縣抽大獎 男子中特斯拉

雲林縣政府為刺激觀光旅遊消費，振興經濟，推出慢遊雲林5百五告讚活動，4個月總消費金額達2億元，共有16萬筆發票登錄，縣長...

經發局光電墊付案 台南議會退回

台南市議會昨審查經發局2件再生能源預算墊付案，陳昆和、蔡育輝等議員質疑台南光電面積太多，且88槍擊案疑點未釐清，持反對意...

水電材料公司默默為城市點燈12年 教育裝飾讓城市更溫暖

嘉義市某水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾令人驚嘆的美景，尤其在耶誕節前夕令人感受到城市的溫暖，今年特別找來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。