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嘉義縣府科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝 7年級生最年輕鄉長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府勞青處科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝，25日就職。圖／取自嚴珮瑜臉書
嘉義縣府勞青處科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝，25日就職。圖／取自嚴珮瑜臉書

7年級生的嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，辭官投入鹿草鄉長選舉，獲縣長翁章梁鼓勵力挺，經激烈選戰，險勝藍營支持的無黨黃軒凱，25日將就職成為最年輕鄉長，配合縣府農工大縣政策願景，召喚年輕人返鄉，推動嘉義新核心，鹿草大躍進！

嚴珮瑜高醫大心理系畢業、元智大學領導研究所碩士，公務員高考及格，10年先後任職衛福部嘉義醫院、文化觀光局、議會、過溝國中小、勞青處科長，她是新港鄉人，嫁給鹿草鄉前鄉長、工策會總幹事林沐惠兒子，是鹿草媳婦。

嚴珮瑜說，在公部門歷練10多年，就職後將以專業行政經驗與公共服務熱忱，重新定位鄉公所角色，用更完整行政規畫與資源挹注，推動積極的行政協助，為鄉親解決生活上的問題。

馬稠後產業園區的進駐與帶動，讓鹿草的產業脈絡更豐富。由原本的農業鄉鎮，注入了產業的多元發展性。在轉型的機會下，讓農業和工商業相輔相成，把握就業人口與經濟成長紅利，擴大產業園區的外溢效應，建構鹿草更完整的生活圈。

她表示，曾任縣府第一任青年發展科科長，對青年需求與期待有更深的認知。未來建立青年與馬稠後產業園區就業與創業合作提案窗口，創建青年返鄉的友善環境，豐富未來發展性，讓更多青年願意返鄉或留在家鄉發揮所長、發光發熱。

嘉義縣府勞青處科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝，25日就職。圖／取自嚴珮瑜臉書
嘉義縣府勞青處科長嚴珮瑜辭官選鹿草鄉長臉勝，25日就職。圖／取自嚴珮瑜臉書

青年 鄉長 嘉義

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