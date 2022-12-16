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新科鎮長許有疆 帶嘉縣大林起飛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
大林鎮新科鎮長許有疆。圖／許有疆提供
大林鎮新科鎮長許有疆。圖／許有疆提供

民進黨嘉義縣大林鎮新科鎮長許有疆挑戰爭取連任的無黨籍簡志偉成功，許有疆說，25日就職後，將啟動0至3歲托嬰補助每年6000元等社會福利及市區整體開發與市地重劃，帶領大林起飛，讓鎮民有感。

許有疆曾任溪口鄉公所建設課技士、大林鎮公所建設課長，2012年獲嘉義縣模範公務人員，擁有豐富行政經驗，被縣長翁章梁稱讚邏輯清晰、有專業、智慧，他的上任將會是大林轉型的重要關鍵。

許有疆說，將打造大林成為友善環境的宜居城鎮，要讓鎮民感受大埔美精密機械園區開發成功外溢效應，因應園區長期發展，配合推動相關公共建設，也會落實社會福利、城鎮、農業發展及文化觀光等政見。

許有疆指出，上任後將實現發放重陽敬老金1000元、生育津貼1萬元、0到3歲托嬰補助每年6000元、65歲以上中低收入戶健保補助、開辦鎮民保險、推動公共托嬰中心及推廣樂齡聚落，全面升級社會福利。

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