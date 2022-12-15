水電材料公司默默為城市點燈12年 教育裝飾讓城市更溫暖

嘉義市某水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾令人驚嘆的美景，尤其在耶誕節前夕令人感受到城市的溫暖，今年特別找來南華大學學生合作，經由競賽讓學生發揮創意，今晚舉辦點燈儀式，照亮嘉義市讓它更美、更溫暖。受邀與會的市長黃敏惠表示，不但點亮城市美景，也點亮教育的燈。

位於嘉義市世賢路與保安四路口的昇億水電材料公司，每年入冬之際，為了讓路過的行人看到燈光感受溫暖氛圍，會在公司前的小空地擺設燈飾，沒想到在網路爆紅大受好評，成為打卡熱點，於是每年都會請設計師設計，並結合自家的水電材料裝飾年節應景主題，如今已邁入第12年。

今年以耶誕燈飾為主，不一樣的是交由南華大學學生設計，而且結合地方美食行銷；今天晚上進行點燈儀式，市長黃敏惠受邀與會，還將南下助選的基隆市新科市長謝國樑拉來一起同樂。

水電材料公司總經理黃彥富表示，辦理裝置藝術已有12年，今年首次與南華大學合作，由視覺設計系同學發想設計，以競賽方式從12組作品中選出決定裝置藝術主題。為了讓外界欣賞學生創作，特別舉辦點燈儀式，希望借由這次設計裝置藝術讓城市更溫暖、更美麗、讓城市變漂亮。

南華大校藝術與設計學院長葉宗和表示，透過學校課程，以競賽方式讓學生參與幫忙設計主題，由學生透過設計理念，用耶誕老公公的場景，然後再加上與在地美食廠家合作，設計一個「跑攤」的概念，把當地美食也帶入活動推廣出去，成為一個很有意義的活動。