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水電材料公司默默為城市點燈12年 教育裝飾讓城市更溫暖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
昇億水電材料公司利用自家燈飾在公司外面裝飾美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝
昇億水電材料公司利用自家燈飾在公司外面裝飾美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝

嘉義市某水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾令人驚嘆的美景，尤其在耶誕節前夕令人感受到城市的溫暖，今年特別找來南華大學學生合作，經由競賽讓學生發揮創意，今晚舉辦點燈儀式，照亮嘉義市讓它更美、更溫暖。受邀與會的市長黃敏惠表示，不但點亮城市美景，也點亮教育的燈。

位於嘉義市世賢路與保安四路口的昇億水電材料公司，每年入冬之際，為了讓路過的行人看到燈光感受溫暖氛圍，會在公司前的小空地擺設燈飾，沒想到在網路爆紅大受好評，成為打卡熱點，於是每年都會請設計師設計，並結合自家的水電材料裝飾年節應景主題，如今已邁入第12年。

今年以耶誕燈飾為主，不一樣的是交由南華大學學生設計，而且結合地方美食行銷；今天晚上進行點燈儀式，市長黃敏惠受邀與會，還將南下助選的基隆市新科市長謝國樑拉來一起同樂。

水電材料公司總經理黃彥富表示，辦理裝置藝術已有12年，今年首次與南華大學合作，由視覺設計系同學發想設計，以競賽方式從12組作品中選出決定裝置藝術主題。為了讓外界欣賞學生創作，特別舉辦點燈儀式，希望借由這次設計裝置藝術讓城市更溫暖、更美麗、讓城市變漂亮。

南華大校藝術與設計學院長葉宗和表示，透過學校課程，以競賽方式讓學生參與幫忙設計主題，由學生透過設計理念，用耶誕老公公的場景，然後再加上與在地美食廠家合作，設計一個「跑攤」的概念，把當地美食也帶入活動推廣出去，成為一個很有意義的活動。

黃敏惠表示，過去幾年來昇億水電公司默默地在世賢與保安四路交叉路口為城市點燈，今年將點燈活動與教育結合，與南華大學合作，也點亮教育的燈，這盞燈也給予每個學子鼓勵。

嘉義市昇億水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾美景。記者李宗祐／攝影
嘉義市昇億水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾美景。記者李宗祐／攝影
昇億水電公司總經理黃彥富（左）邀請嘉義市長黃敏惠（中）、剛當選基隆市長謝國樑（右）等人參加點燈儀式。記者李宗祐／攝影
昇億水電公司總經理黃彥富（左）邀請嘉義市長黃敏惠（中）、剛當選基隆市長謝國樑（右）等人參加點燈儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市昇億水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾令人驚嘆的美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝
嘉義市昇億水電材料公司12年來利用自家燈飾在公司外面裝飾令人驚嘆的美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝
嘉義市昇億水電材料公司利用自家燈飾在公司外面裝飾美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝
嘉義市昇億水電材料公司利用自家燈飾在公司外面裝飾美景，今晚舉辦點燈儀式。記者李宗祐／翻攝

水電 南華大學

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