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影／台南社造替代役男、國小學童耶誕佈置 後壁添亮點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁頂長社區合鴨園地經公所與新嘉國小攜手布置呈現濃郁聖誕風情。圖／後壁區公所提供
台南市後壁頂長社區合鴨園地經公所與新嘉國小攜手布置呈現濃郁聖誕風情。圖／後壁區公所提供

台南市後壁區公所安排4名畢業於成大土木研究所的社造替代役，今天與新嘉國小小朋友，共同為頂長社區合鴨園地聖誕佈置，大小腦力激盪一起動手裝飾，最後大功告成，區長黃炳元也扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物，讓社區呈現更濃郁聖誕風情。

後壁區公所感謝頂長社區今年度認養棄置鴨寮，並透過台南市政府都發局綠培力計畫申請經費打造合鴨藝術園地，總幹事張美雪購置穀倉並雇工修復，目前擺放於該基地成為裝置藝術，當時亦委託藝術家蔡玉發製作13隻合鴨泥塑，也佈置於該園地，增添活化，

目前區公所4名社造役男駐點當地協助社造相關工作，這次藉由耶誕佳節到來，結合當地新嘉國小小朋友，一同為基地營造聖誕氣氛。4名社造替代役役男林鴻順、吳晉安、吳政陞、郭許良，以及新嘉國小及幼兒園學童，由富有社造專長大哥哥帶領小朋友，大手攜小手，共同為當地社區營造綠美化基地進行節慶大改造，也成為該里入口意象，大朋友小朋友參與合作不亦樂乎。

後壁區長黃炳元、新嘉國小校長盧彥賓、頂長社區總幹事張美雪也到現場参與活動，佈置過程洋溢滿滿歡樂聲。

黃炳元表示，透過優質社造替代役與在地學童互相合作發揮巧思，為後壁純樸農村增添過節氣氛，相不僅是替代役服勤期間難得的經驗，也將會成為参與佈置的小朋友們日後難忘的童年回憶。

後壁區長黃炳元扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物。圖／後壁區公所提供
後壁區長黃炳元扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物。圖／後壁區公所提供
後壁區長黃炳元扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物。圖／後壁區公所提供
後壁區長黃炳元扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物。圖／後壁區公所提供

役男 台南 幼兒園

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