影／台南社造替代役男、國小學童耶誕佈置 後壁添亮點

台南市後壁區公所安排4名畢業於成大土木研究所的社造替代役，今天與新嘉國小小朋友，共同為頂長社區合鴨園地聖誕佈置，大小腦力激盪一起動手裝飾，最後大功告成，區長黃炳元也扮演聖誕老公公，贈送學童聖誕禮物，讓社區呈現更濃郁聖誕風情。

後壁區公所感謝頂長社區今年度認養棄置鴨寮，並透過台南市政府都發局綠培力計畫申請經費打造合鴨藝術園地，總幹事張美雪購置穀倉並雇工修復，目前擺放於該基地成為裝置藝術，當時亦委託藝術家蔡玉發製作13隻合鴨泥塑，也佈置於該園地，增添活化，

目前區公所4名社造役男駐點當地協助社造相關工作，這次藉由耶誕佳節到來，結合當地新嘉國小小朋友，一同為基地營造聖誕氣氛。4名社造替代役役男林鴻順、吳晉安、吳政陞、郭許良，以及新嘉國小及幼兒園學童，由富有社造專長大哥哥帶領小朋友，大手攜小手，共同為當地社區營造綠美化基地進行節慶大改造，也成為該里入口意象，大朋友小朋友參與合作不亦樂乎。

後壁區長黃炳元、新嘉國小校長盧彥賓、頂長社區總幹事張美雪也到現場参與活動，佈置過程洋溢滿滿歡樂聲。