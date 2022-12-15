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企業愛心送千條暖被 嘉義市弱勢窩心過寒冬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
拿到棉被窩心度寒冬。圖／嘉義市政府提供
拿到棉被窩心度寒冬。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長年熱心公益的春原國際有限公司捐助自家進口名牌寢具給各縣市弱勢家庭，今天在「皮爾卡登寢具文創園區」舉辦愛心關懷活動，共捐贈捐贈1千份棉被，分送給嘉義市邊緣戶、弱勢家庭，協助他們渡過寒冬。副市長陳淑慧感謝董事長李俊輝與其團隊的善心義舉，期待透過拋磚引玉之舉，讓弱勢民眾感受社會溫情。

陳淑慧表示，公部門的資源有限，但民力卻是無窮，董事長李俊輝這份善心轉換成實際的行動力量，為這些弱勢家庭創造更多的幸福，使弱勢家戶們在歲末之際能獲得來自社會滿滿的溫暖與關懷。

李俊輝表示，在市府、議員陳家平及多位里長協助下，公司透過捐贈棉被組回饋家鄉，做有意義的事。公司本著「取之於社會，用之於社會，回饋於社會」的理念。連日氣溫驟降，除了關心弱勢族群保暖問題外，並重視社會上弱勢邊緣戶無法依循正常程序獲得政府社福資源，因而發起「寒冬送暖贈送棉被活動」，一起集合大家的善意，送愛心棉被到嘉義市弱勢邊緣戶家庭，期待在寒冬中可以溫暖弱勢民眾的心。

企業捐助1千份棉被，分送給嘉義市邊緣戶、弱勢家庭，協助他們渡過寒冬。圖／嘉義市政府提供
企業捐助1千份棉被，分送給嘉義市邊緣戶、弱勢家庭，協助他們渡過寒冬。圖／嘉義市政府提供
春原國際有限公司董事長李俊輝致詞。圖／嘉義市政府提供
春原國際有限公司董事長李俊輝致詞。圖／嘉義市政府提供
里長協助發放暖被。圖／嘉義市政府提供
里長協助發放暖被。圖／嘉義市政府提供

嘉義 弱勢家庭 愛心

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