企業愛心送千條暖被 嘉義市弱勢窩心過寒冬

嘉義市長年熱心公益的春原國際有限公司捐助自家進口名牌寢具給各縣市弱勢家庭，今天在「皮爾卡登寢具文創園區」舉辦愛心關懷活動，共捐贈捐贈1千份棉被，分送給嘉義市邊緣戶、弱勢家庭，協助他們渡過寒冬。副市長陳淑慧感謝董事長李俊輝與其團隊的善心義舉，期待透過拋磚引玉之舉，讓弱勢民眾感受社會溫情。

陳淑慧表示，公部門的資源有限，但民力卻是無窮，董事長李俊輝這份善心轉換成實際的行動力量，為這些弱勢家庭創造更多的幸福，使弱勢家戶們在歲末之際能獲得來自社會滿滿的溫暖與關懷。