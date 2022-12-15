快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中瑞成書局歡慶110周年 交棒第四代經營

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中瑞成書局今天慶祝110周年，第三代許欽鐘也傳承接棒給第四代許永奕。記者余采瀅／攝影
台中瑞成書局今天慶祝110周年，第三代許欽鐘也傳承接棒給第四代許永奕。記者余采瀅／攝影

台中瑞成書局今天慶祝110周年，並交棒給第四代許永奕經營。獨立書店面對網路衝擊，瑞成書局推出各種體驗及系列課程，走出書局經營特色。

創辦人許克綏於1912年在台中成立瑞成書局，當時日治時期，許克綏目睹日文書刊充斥市面，為使傳統文化命脈得以延續，於台中市第一市場內承租攤位創業，販售種子兼賣漢文書，雖屢遭日警搜索拘禁，始終不改其志。

瑞成書局創立迄今已100多年，今天舉辦110周年慶暨「百年企業的關鍵」新書發表會，第三代許欽鐘今天也傳承接棒給第四代許永奕。

許永奕表示，獨立書店與網路是相輔相成，網路可以快速獲取知識，書本則是作者透過深層內化後，書寫在書上，閱讀者能獲得厚實的知識內容，書店還是有存在的必要。

許永奕說，瑞成書局走過百年，提供「宗教、五術、心靈、保健、人文」五大專業書籍，面對網路潮流衝擊，也推出體驗及系列課程，供想精進的讀者選擇，增加自我的斜槓實力。

獨立書店 周年慶

延伸閱讀

影／男遭詐團私刑拘禁！脫逃又撞見急報警 雙北警聯手救3人逮4嫌

影／拘禁前妻、涉仙人跳案 竹聯仁堂汐止分會暴力犯罪逮4嫌

涉仙人跳案共犯落網 遭拘禁前妻獲救

籃球／遭控拘禁與毆打婦女 美國百大高中生認罪協商

相關新聞

防風砂土堤規模、堤心原料遭質疑 麥寮風機環評未過關

麥寮地區冬季風力強勁，為改善揚塵及鹽害問題，麥寮六輕園區提出增設陸域風機及新建防風砂土堤環評案，但環委質疑鳥類及蝙蝠調查...

影／台南社造替代役男、國小學童耶誕佈置 後壁添亮點

台南市後壁區公所安排4名畢業於成大土木研究所的社造替代役，今天與新嘉國小小朋友，共同為頂長社區合鴨園地聖誕佈置，大小腦力...

企業愛心送千條暖被 嘉義市弱勢窩心過寒冬

嘉義市長年熱心公益的春原國際有限公司捐助自家進口名牌寢具給各縣市弱勢家庭，今天在「皮爾卡登寢具文創園區」舉辦愛心關懷活動...

台中瑞成書局歡慶110周年 交棒第四代經營

台中瑞成書局今天慶祝110周年，並交棒給第四代許永奕經營。獨立書店面對網路衝擊，瑞成書局推出各種體驗及系列課程，走出書局...

不要再停！斗六這處人行道2周61機車違停 警方開鍘

雲林縣斗六市公所重整公園路、公明路、大學路三段及埤口路無障礙人行空間，完善市區人行通道，並劃設汽機車停車格，供鄰近就醫或...

海外唯一！「燈彩 · 台南」大阪光之饗宴燈節展展出

台南市受邀參與日本關西地區年度最大國內活動「大阪光之饗宴」燈會，疫情日漸緩和，南市觀旅局便積極參與，並首次將米其林綠色指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。