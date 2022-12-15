台中瑞成書局歡慶110周年 交棒第四代經營

台中瑞成書局今天慶祝110周年，並交棒給第四代許永奕經營。獨立書店面對網路衝擊，瑞成書局推出各種體驗及系列課程，走出書局經營特色。

創辦人許克綏於1912年在台中成立瑞成書局，當時日治時期，許克綏目睹日文書刊充斥市面，為使傳統文化命脈得以延續，於台中市第一市場內承租攤位創業，販售種子兼賣漢文書，雖屢遭日警搜索拘禁，始終不改其志。

瑞成書局創立迄今已100多年，今天舉辦110周年慶暨「百年企業的關鍵」新書發表會，第三代許欽鐘今天也傳承接棒給第四代許永奕。

許永奕表示，獨立書店與網路是相輔相成，網路可以快速獲取知識，書本則是作者透過深層內化後，書寫在書上，閱讀者能獲得厚實的知識內容，書店還是有存在的必要。

許永奕說，瑞成書局走過百年，提供「宗教、五術、心靈、保健、人文」五大專業書籍，面對網路潮流衝擊，也推出體驗及系列課程，供想精進的讀者選擇，增加自我的斜槓實力。