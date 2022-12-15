不要再停！斗六這處人行道2周61機車違停 警方開鍘

雲林縣斗六市公所重整公園路、公明路、大學路三段及埤口路無障礙人行空間，完善市區人行通道，並劃設汽機車停車格，供鄰近就醫或至公園等民眾提放，然而仍有不少騎士停放機車在人行道上占用空間，縣警局交通隊加強取締，並將違規車輛拖吊離場，呼籲民眾守法勿貪圖方便，造成他人不便。

斗六市最大公園膨鼠森林公園，及金瓜鼠樂園均已完工，市公所還重整公園周邊人行空間，包括公園路、公明路、大學路三段及埤口路總長約3公里的無障礙人行空間，串接膨鼠公園，擴大民眾活動範圍，道路調整後，也打通救護車進出台大雲林分院道路。

除完善人行空間，市公所也以斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置一、二期計畫，增設汽機車停車場，共劃設203席機車停車格、226席汽車停車格，供往來民眾停放。

不過即便有停車空間，仍有民眾為求方便，直接將汽機車違停在路邊紅線旁車道空間及人行道上，造成往來人流必須「繞來繞去」宛如蛇行，輪椅族也無法安全在道上前行，只能被迫使用柏油路，反增危險性。