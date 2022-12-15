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不要再停！斗六這處人行道2周61機車違停 警方開鍘

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院周邊人行道成了機車騎士求方便的停車空間，警方在車道上寫下斗大「加強拖吊」字眼，盼導正用路人行為。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院周邊人行道成了機車騎士求方便的停車空間，警方在車道上寫下斗大「加強拖吊」字眼，盼導正用路人行為。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市公所重整公園路、公明路、大學路三段及埤口路無障礙人行空間，完善市區人行通道，並劃設汽機車停車格，供鄰近就醫或至公園等民眾提放，然而仍有不少騎士停放機車在人行道上占用空間，縣警局交通隊加強取締，並將違規車輛拖吊離場，呼籲民眾守法勿貪圖方便，造成他人不便。

斗六市最大公園膨鼠森林公園，及金瓜鼠樂園均已完工，市公所還重整公園周邊人行空間，包括公園路、公明路、大學路三段及埤口路總長約3公里的無障礙人行空間，串接膨鼠公園，擴大民眾活動範圍，道路調整後，也打通救護車進出台大雲林分院道路。

除完善人行空間，市公所也以斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置一、二期計畫，增設汽機車停車場，共劃設203席機車停車格、226席汽車停車格，供往來民眾停放。

不過即便有停車空間，仍有民眾為求方便，直接將汽機車違停在路邊紅線旁車道空間及人行道上，造成往來人流必須「繞來繞去」宛如蛇行，輪椅族也無法安全在道上前行，只能被迫使用柏油路，反增危險性。

自本月至昨日止，警方取締43輛機車、6輛微電車、12輛自行車等違規停車；交通隊表示，警方平時會在該路段附近人行道，執行違規停車取締，但希望宣導民眾建立正確交通安全觀念為主，取締及拖吊執法為輔，車道上斗大的「加強拖吊」字眼盼能導正行為，除車輛依規定可移置保管，違停依道路交通管理處罰條例規定，可處600元至1200元罰鍰，呼籲騎士勿因一時方便而受罰。

台大雲林分院周邊人行道成了機車騎士求方便的停車空間，雲林縣警局交通隊加強取締並拖離違規車輛，呼籲民眾守法避免受罰。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院周邊人行道成了機車騎士求方便的停車空間，雲林縣警局交通隊加強取締並拖離違規車輛，呼籲民眾守法避免受罰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局交通隊加強取締並拖離停放在台大雲林分院周邊人行道上的車輛，2周內已有61輛車違規。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局交通隊加強取締並拖離停放在台大雲林分院周邊人行道上的車輛，2周內已有61輛車違規。記者陳苡葳／攝影

人行道 斗六 違停

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