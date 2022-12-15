防風砂土堤規模、堤心原料遭質疑 麥寮風機環評未過關

麥寮地區冬季風力強勁，為改善揚塵及鹽害問題，麥寮六輕園區提出增設陸域風機及新建防風砂土堤環評案，但環委質疑鳥類及蝙蝠調查資料的合理性、土堤開發規模巨大卻無說明其必要性、使用水化石膏作為堤心原料的理由也不夠充分，要求補正後再審。

環保署今召開「麥寮風力發電機組及西北土堤新建工程計畫」環評專案小組第三次初審會議，開發單位為台灣豐田通商公司及麥寮汽電公司，考量麥寮冬季強風常挾帶塵揚及鹽害，導致防風林存活率不佳，計畫在六輕園區內北側設置1部、西北側設置5部，共6部風機，風機總裝置容量約為25.2百萬瓦（MW），以及1座長2公里、寬90公尺、高8.5公尺的防風砂土堤。

開發單位表示，防風砂土堤的堤心為含水化石膏及煤灰的低強度混凝土（CLSM），可達到廢棄物資源循環再利用目的，後續也會依循經濟部「事業廢棄物再利用管理辦法」的CLSM個案再利用進行許可審查。

針對降低對鳥類及蝙蝠的影響，開發單位指出，將裝設警示燈及超音波驅趕設備，降低鳥類及蝙蝠被風機葉扇撞擊的風險；設置2架自動相機，以調查野生動物活動情況，另每座風機也會做定點調查。

開發單位表示，每周也會做鳥類及蝙蝠屍體撿屍，數量達15隻以上將啟動降低載機制，調降裝置容量1％，並於隔日撿屍觀察，若改善情況不佳，就繼續調降額定容量至改善止；另設置5個蝙蝠巢箱提供其休憩，並於每季生態調查時觀察使用率及物種調查。

但環委質疑，水化石膏屬強鹼性物質且重金屬超標，目前技術尚未可行就申請開發量體如此大的再利用計畫，覺得很不恰當；另有委員認為，開發單位沒有提出數據證明該區風沙的嚴重程度，就要新建2層樓高的防風砂土堤，認為攔砂網就可起到效用，看不出有新增防風砂土堤的必要性。鳥類及蝙蝠部分，環委認為建議撿屍數量達7隻就啟動降低載，並將調降額定容量頻率從1天改為1周較合適。

經討論後，環評會表示，開發單位需針對包含強化新建土堤必要性及合理性分析說明，包含風沙影響現況分析、現行規畫填築料可行性分析、摻配比例，以及可能的替代料源種類；補充施工營運期間土堤新建對該區生態環境影響評估，並研提具體影響減輕措施；評估縮減土堤開發規模可行性，另開發單位承諾分區施工、植栽納入修正。

鳥類、蝙蝠部分，環評會要求開發單位檢核鳥類、蝙蝠補充調查資料合理性，包含觀測點位、計數方式等、補充衝擊區夜間鳥類觀察資料分析結果，如鳥種、數量及其棲息、覓食、繁殖情況、區位等，評估以個別風機為點位，呈現監測結果可行性，並研提影響減輕措施。