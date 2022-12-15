海外唯一！「燈彩 · 台南」大阪光之饗宴燈節展展出

台南市受邀參與日本關西地區年度最大國內活動「大阪光之饗宴」燈會，疫情日漸緩和，南市觀旅局便積極參與，並首次將米其林綠色指南三星景點-北門區南鯤鯓代天府帶到大阪，並搭配魚頭君與傳統燈籠展出；現場還有提供問卷集客活動，於展期期間每日將抽出50名填寫問卷者，即可獲得台南限定好禮，加深大阪市民對台南市的美好印象，也期待雙方城市的觀光經貿往來也更加緊密。

市長黃偉哲表示，今年台南市是唯一來自海外的燈區。本次主題以米其林綠色指南三星景點-南鯤鯓代天府做為設計構想，古色古香的廟門圖紋，彰顯出氣宇恢宏的大廟風格，同時也將今年建廟360周年的祝福分享至國際；並於燈區中間安排台南觀光大使－魚頭君，於入口處掛放一個由白河區著名書法家陳世憲先生所執筆的「台南」二字大型燈籠，仿照於日本鳥居之特色，希望能吸引眾多民眾前來拍照打卡。

台南燈區攤位舉辦線上觀光問卷活動，台南觀光攤位上擺放日文觀光文宣品、以及佈置台南Q＆A牆面解說還有「來自台南の愛」的明信片。明信片可以讓民眾寫下祝福的話語，由台灣寄出，收到明信片後除了能加深對於台南燈區的印象之外，也可以透過卡片上方了解關於台南小趣味知識。

這次OSAKA光之文藝復興開幕點燈儀式，大阪市役所邀請南市觀旅局郭貞慧局長代表台南市長上台致詞，也是唯一海外參展受邀上台宣傳的城市，郭貞慧用流利的日文宣傳台南特有的文化與魅力。台南2024年即將迎來400年，全國台灣燈會也將在台南舉辦，將有一系列熱鬧活動，歡迎大家來台南旅遊觀光。

熱愛台南漫畫家山崎兄妹也到訪台南燈區；還有來自滋賀縣代表望月敬之也前來表達對台南的熱愛，希望有機會來到台南觀光旅遊。大阪市役所於今年舉辦集章紀念活動，並提供一枚印章於台南燈區，現場民眾可以透過活動規則集章，參與抽獎活動喔！南市觀旅局提供台南晶英酒店住宿券2張以及由台南安平雅樂軒贊助住宿券1張，希望中獎者能親身來到台南觀光旅遊，到時憑券上的南市觀旅局印章至台南市各處旅遊服務中心即可兌換小禮物

郭貞慧表示，自2015年持續在日本地區舉辦各式展覽與觀光推介活動，透過各種台南風展品、表演與文化活動、台南觀光代言人，向日本民眾發送台南的各種美好風貌。今年參加大阪光之饗宴燈節，作為唯一海外燈區，希望透過台南著名「國定古蹟」、「國家重要民俗」南鯤鯓代天府、白河區著名書法家陳世憲執筆、吉祥物魚頭君等來詮釋給大家。往年參與燈節之活動期間參觀人潮絡繹不絕，於2019年官方統計數字發表為351萬人次，到達參展人次之最高峰，期望疫情過後也能恢復到當年的盛況。