影／台南議長參選人傳辱警 藍營無黨議員赴派出所打氣

台南市警二分局中正派出所日前傳有議長參選人疑在所內對員警咆哮，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠及無黨籍議員周奕齊等人今天下午到所致贈包子及獻花，為員警加油打氣，蔡等人確認保全當天證據外，也為基層員警發聲，要求此事一定要追到底，希望警察局長方仰寧不要泛政治化。

蔡淑惠說，12月7日到底有沒有某一個人在中正派出所內咆哮基層員警，我們希望這個人不論其地位貴賤或平民百姓，如果真有這件事，有觸犯到妨害公務，需要釐清清楚。她說，進入警局派出所，真的咆哮，辱罵警方，警察自己不提出來，局長方仰寧怎麼對的起基層員警。

蔡淑惠表示，昨在議會質詢時，局長一直導向政治化，不論議會同事意見為何，她確實接到基層員警一片叫好，這件事情一定要追到底，因為局長也能為基層員警加油打氣。

蔡育輝說，這是依法行政中立，不是政治問題，平常百姓對警方不尊重，妨害公務，警方都會依法提報檢方偵辦。他認為，此事是自己有沒有控制好，在臉書遭抹黑，按程序到派出所報案，請警方偵辦，偵辦過程中，有國際公司因涉妨害名譽不提供相關資訊，我們就認了，不管是誰，警察的尊嚴及制度，我們應該建立，上自總統下至販夫走卒、不分男女或貴賤，有違法就要辦，這跟選舉無關。