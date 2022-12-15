改善鐵路沿線噪音振動問題 嘉市鐵路高架化環差案通過

嘉義市區鐵路高架化案進行環差初審時，環委對各項汙染物、鐵道沿線噪音及震動等有疑慮，要求補件再審，今再召開第二次初審，開發單位鐵道局針對水上車輛基地工程內容、土石方數量、施工階段施工隔音牆、營運階段永久隔音牆等4點做調整，環評會決議通過，但要求鐵道局將4點要求納入環差報告，變更內容始得實施。

環保署環評會今召開「嘉義市區鐵路高架化計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告（第三次變更）」專案小組第2次初審會議，計畫高架化路線北起牛稠溪北側嘉義縣民雄鄉，經嘉義市區至水上鄉止，全長約10.9公里。

針對環委關注的噪音及震動問題，鐵道局表示，由於部分軌道與民宅僅有一牆之隔，空間狹隘無施工動線，因此取消5處山側路段施工隔音牆，改採低噪音隔音法或其他噪音阻隔設施，如活動式隔音屏、機具引擎裝設隔音罩或消音器；基礎開挖擋土工程改採靜壓植樁或使用低音量型的震動式打樁機，同時加強與民眾的溝通。

鐵道局表示，本次變動無新增開發區位，其中配合台鐵營運需求，雖基地用水、汙水及費祭物略微增加，但仍在原核定範圍內，對環境影響輕微，同時也遵循環委建議新增環境監測項目；水上車輛基地高程調整，也可減少回填的土石方數量及運土車次，對環境有正面效益。

會中專家學者多無意見，僅建議植栽部分盼種植1200株原生種；環委則針對水上車輛基地高程的調整有疑慮。

鐵道局回應，設計結果為1000株喬木，若硬栽種1200株喬木，其空間對植物的生長恐不佳，但會將栽種1200株喬木定為目標。目前規畫基地入口旁為保育地定植，選用嘉義適生、原生的誘蝶誘鳥樹種進行複層植栽。

鐵道局說，軌道間的保育地，考量車輛安全將優先種植灌木叢，非軌道間的保育地則參考委員建議，優先以喬木為考量；移補植喬木的存活率將納入營運期間環境監測計畫，監測頻率為移補植後2年內，每半年1次。

而基地高程部分，儘管現地高度26.2公尺至28.5公尺，且基地及附近地區非易淹水地區，但因應極端氣候，避免基地下游有淹水風險，雖不改變基地原排水集水分區，但將增大滯洪空間並保留1萬立方公尺餘裕，另保留綠地增加基地入滲量，如環湖步道及停車空間採透水鋪面、基地下鋪設透水盲溝。