台南耶誕跨年17日新營開唱 本土天團玖壹壹嗨唱30分鐘

2023台南耶誕跨年活動首場演唱會「南瀛草地音樂會」17日（周六）晚間7點，在新營區南瀛綠都心登場。集結現今台灣火紅藝人原子少年天王星、潤少，IVAN艾文，創作歌手高爾宣，金鐘獎主題歌曲獎得主琳誼，以及本土流行天團玖壹壹，民眾期待嗨爆了。

周六晚上現場感受本土天團玖壹壹帶來近30分鐘live band，還有台南新營在地出身的金鐘創作型歌手琳誼，近期發行了個人首張正規專輯「在某個角落努力的你」，她也非常開心能回到家鄉台南演出，預告未來將會帶給喜歡她的粉絲更多的表演及驚喜，也可一睹玖壹壹與琳誼的合作會發生什麽火花？

除此之外還有帥氣小鮮肉的原子少年天王星魅力四射、創作歌手高爾宣的抒情搖滾、嘻哈少年潤少，IVAN艾文帶來的精采表演，12月17日下午7點台南市新營區南瀛綠都心，不見不散。

市長黃偉哲表示，台南市政府跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元型態、區域的平衡滿足不同年齡層的市民，因此雖然在有限的資源下，市府還是盡情的跟市民一起造夢，做無限的想像讓市民歡樂一整月，相信民眾從卡司內容，就能感受到市府的用心。

黃偉哲說，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動。除了與市民同樂，也讓外來的觀光客，可以盡情的享受台南的美好，無論是視覺或是流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓全國國民甚至是各國人士，能夠享受台灣之美、臺南濃濃人情味。

主辦單位台南市政府新聞處也呼籲，今年首波寒流來襲，參加活動請做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，盡速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。