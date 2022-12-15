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謝龍介向賴清德喊話 回北門看看居民「兩個太陽」之苦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市議員謝龍介轉戰台南市長失利，媒體問他未來是否有更上一層樓的打算，謝龍介只說要傾聽民意，也說要請清德兄（副總統賴清德）傾聽北門的聲音，他不反對太陽能的產業，可是在程序不符合正義，剝奪苦民的生存正義，身為台灣人都會看不下去，會持續關心他們。

北門區蘆竹溝因太陽光電設施緊鄰住家聚落，居民組成自救會反對，要求業者退後60公尺，在海邊原本就很炎熱，又有太陽光電板的反射，有如兩個太陽，生活環境更加痛苦，大北門區原本是綠營大本營綠油油一片，台南市長選舉由綠翻藍，居民用選票支持謝龍介，政治風向變了。

謝龍介對於北門鄉親用選票支持他，覺得很意外，也很感動。他說，其實用行政手段，只要高層願意，市長願意，只要做一點點退讓，就可以讓百姓不能樂業但起碼能夠安居；市長選舉時曾答應要為他們如何解決，雖然市長落選也要想辦法看如何幫助他們，北門區蘆竹溝居民的困境是活在「兩個太陽」，就可知道他們的生活有多艱苦。

台南市北門區蘆竹溝太陽光電板因靠近聚落住家，引發居民強力抗爭。記者吳淑玲／翻攝
台南市北門區蘆竹溝太陽光電板因靠近聚落住家，引發居民強力抗爭。記者吳淑玲／翻攝

北門 謝龍介

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