影／開車接到「抽中特斯拉」電話以為詐騙 他笑稱：把現在的車開去撞

雲林縣連年舉辦「遊雲林抽百萬汽車」活動頗受好評，成功帶動觀光旅遊消費破千萬人次，今年「慢遊雲林5百五告讚」為期4個月衝破16萬筆登錄紀錄，總消費金額高達2億元，縣長張麗善今天開心抽出最大獎特斯拉汽車得主，由斗六市一名楊先生抽中，正在開車的他以為接到詐騙電話，後意會過來開玩笑直說「要把現在的車開去撞」，逗樂眾人。

今年禮品總價值達400萬元，百萬名車特斯拉市價約179萬元，累計吸引上萬遊客登錄發票，其中單筆消費金額10萬元以上有34筆，最高金額214萬元。張麗善說，雲林縣「憑實力」留住遊客，翻改「好山好水好無聊」刻板印象，透過振興活動，促進在地旅宿、商店經濟效益。

雲林多家企業主今天齊聚文化觀光處抽出電動機車、iPhone、知名家電等禮品幸運得主，劍湖山世界、特力屋紛紛加碼10張樂園門票和5顆Led吸頂燈，最後由張麗善壓軸抽出最大獎百萬名車特斯拉。

特斯拉幸運得主由斗六市38歲楊明清抽中，張麗善現場致電時說「你好，我是雲林縣長張麗善。」楊困惑「妳是張麗善？」停頓數秒後接話「是抽獎活動嗎？我抽到汽車了嗎？」興奮直呼「我以為詐騙！」恰在附近購物的他，立即驅車直奔抽獎現場領獎。

楊明清說，活動期間他恰好家中整修，陸續花費15萬元添購冷氣及家用品，登錄發票時，友人和妻子都不看好會中獎，他也因此認為自己的消費金額應屬小數目，抽中機會渺茫，未料最後是最大贏家，開心直說「這真的不是內定」。

楊明清鼓勵遊客多到雲林遊玩、消費，他說，雲林可以玩的地方很多，且很有可能會抽中大獎；至於新車如何處理，楊說自己專做汽車包膜，可能會先將車子包膜並秀在店面，讓大家看「這部車是在斗六抽到的」，也幫雲林打廣告。