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泰迪熊in新營逾4萬人次參觀 觀旅局公布泰迪熊得獎名單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供

台南市觀旅局「2022泰迪熊in新營」活動，上月11日至12月11日在新營南瀛綠都心公園展出，吸引逾4萬人次參觀。「台南旅遊」臉書粉絲專頁活動期間也舉辦網路活動，活動貼文共計有1259則留言及1223次分享，今日台南旅遊臉書公告幸運得主。

包括市價超過千元的可愛9吋泰迪熊布偶(限量10隻)及50份泰迪熊環保袋，並於請得獎者於12月23日前將「真實姓名/FB名稱、聯絡電話、可收件地址(包含郵遞區號)」等資訊，私訊至「台南旅遊」臉書粉絲團，逾期未回覆者，將視同放棄得獎資格。

觀旅局表示，年底前大新營區還有很多活動，包括12月17日在新營南瀛綠都心公園有南瀛草地音樂會、12月17日鹽水月之美術館2022漫月美行動開展、12月18日在新營文化中心有2022南瀛耶誕音樂會、12月24日聖誕夜在新營火車站前的鐵道地景公園入口廣場、新營文化中心燈區聖誕樹旁還會舉辦報佳音表演活動等，邀請大家一起來臺南歡度聖誕及跨年。

觀旅局長郭貞慧表示，可愛的泰迪熊吸引很多大小朋友喜愛，很療癒人心，「2022台南購物節」活動時間延長加碼至明年2月28日，只要在台南消費，憑台南店家消費滿百發票就可上網登錄發票參加抽獎，歡迎各地民眾來台南旅遊消費登錄發票，把大獎好禮帶回家。

台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供
台南市觀旅局泰迪熊in新營展期一個月吸引逾4萬人次參觀，今日公佈抽獎活動得獎名單。圖／觀旅局提供

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