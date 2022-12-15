健康再躍進！台南蟬聯2年健康促進學校計畫特優縣市

台南市推動健康促進學校計畫，培養學生健康知能與行為，獲教育部國教署評定為110學年度推動健康促進學校計畫特優縣市，連續2年蟬聯特優。市長黃偉哲表示，在疫情衝擊下，健康是首要的生活課題，市府結合教育、衛生行政體系以及社區、民間組織，讓健康議題向下扎根，建構安心、友善、幸福、有活力的健康城市。

教育局長鄭新輝指出，市府鼓勵學校針對學生健康問題進行前後測，將健康行為的改變成效轉化為具體可評估的量化數據，擬定解決方案，在師生的共同努力下，裸視視力不良率、視力不良就醫率、未治療齲齒率、齲齒複檢率及體位過輕率等數據都優於全國平均數據，並透過健康促進多元化特色活動，強化健康知能、態度與行為技能。

鄭新輝表示，除了獲選特優縣市外，學校以重點議題發展校本特色，也深獲肯定，像是新進國小榮獲健康體位績優學校遴選特優，子龍國小視力保健績優學校遴選優良，西港國中校園菸檳危害防制教育推廣優等，林鳳國小口腔保健績優學校遴選入選。

另外，健康促進前後測成效評價成果報告評選，永康復興國小特優、大橋國小及安定國中優良、開元國小及裕文國小佳作。校園健康主播評選，新化國小、復興國中及立人國小佳作。菸檳危害防制「教育網紅就是你」短片競賽，中山國中佳作。推廣健保實境秀影片徵選，復興國中特優。

教育局表示，未來會持續鼓勵學校將健康議題融入課程教學，結合社區資源，營造學生健康生活與成長的學習環境，努力以學生身心健康為重要議題，讓校園成為健康幸福城市的教育推廣基地。