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2022嘉義茶博農村好物登展 茶態度館自由品茗5大茶區

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
具吸引力的「茶・態度館」茶席品茗，有阿里山太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹五茶區茶職人帶領民眾愜意喝好茶。圖／嘉義縣政府提供
具吸引力的「茶・態度館」茶席品茗，有阿里山太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹五茶區茶職人帶領民眾愜意喝好茶。圖／嘉義縣政府提供

2022高山茶都．嘉義－茶．時尚，以茶文化展演為主題，這次「農村主題」也納進展區。為推廣農村的在地特色展品，農委會選拔代表農村社區產業發展的產品，在嘉義茶博會場中可看到整面展牆擺滿嘉義「農村好物」，以及阿里山五茶區的「茶・態度館」茶席品茗，如置身茶園享受愜意品茗，值得前往體驗喝好茶。

嘉義縣農村好物，茶博會上展出布袋好美里的「蛤蜊XO醬」、竹崎獅埜村的「勾兌氤香原茶」及新港板頭村的「麻油薑泥」等優質在地產品，都是老饕推薦購買名單，紛紛吸引民眾下單搶購。

會場上，最具吸引力的阿里山五茶區，太和、瑞里、瑞峰、隙頂、石棹，茶人們於會場布置分享各茶區特色文化；「太和社區」群山環繞，以青心烏龍茶及金萱茶為主要茶產業，策展理念將「一茶農一茶屋，一茶屋一特色」的精神帶入現場，同時展現茶的味覺饗宴與視覺藝術的享受；「瑞里社區」四季皆產茶，瑞里高山茶的製茶技術精良、質地精純，創造民眾在紫藤花的包圍下，享受喝茶的愜意。

「瑞峰社區」亮點特色是1314觀景台，是欣賞夕陽、日出的絕佳景點，茶席布置以山上取拾得的枯枝、竹材、苔蘚、山蘇為素材，為充滿樸實野趣的茶席；「隙頂茶區」位於高海拔地帶，有雲的故鄉美稱，致力特色茶研發，推廣茶空間、茶體驗行程，將茶文化傳承永續發展；「石棹社區」以舊門板與竹子來呈現古厝意象，展現原來石棹質樸的狀態，讓茶客在茶席品嘗樸實好茶。

嘉義縣政府表示，嘉義縣優質高山茶源自得天獨厚的自然條件，輔以茶農職人製茶的細心到位，從日曬、風乾、做茶的思維到品茶的態度各有特色，有興趣者請前往「茶・態度館」體驗茶藝文化，自由入席，就像走到鄰居朋友家喝茶聊天一樣自然。

為推廣農村的在地特色展品，在嘉義茶博會場中可看到整面展牆擺滿嘉義「農村好物」。圖／嘉義縣政府提供
為推廣農村的在地特色展品，在嘉義茶博會場中可看到整面展牆擺滿嘉義「農村好物」。圖／嘉義縣政府提供
具吸引力的阿里山五茶區，太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹；瑞里社區創造民眾在紫藤花的包圍下，享受喝茶的愜意。圖／嘉義縣政府提供
具吸引力的阿里山五茶區，太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹；瑞里社區創造民眾在紫藤花的包圍下，享受喝茶的愜意。圖／嘉義縣政府提供
為推廣農村的在地特色展品，在嘉義茶博會場中可看到整面展牆擺滿嘉義「農村好物」。圖／嘉義縣政府提供
為推廣農村的在地特色展品，在嘉義茶博會場中可看到整面展牆擺滿嘉義「農村好物」。圖／嘉義縣政府提供
具吸引力的「茶・態度館」茶席品茗，有阿里山太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹五茶區茶職人帶領民眾愜意喝好茶。圖／嘉義縣政府提供
具吸引力的「茶・態度館」茶席品茗，有阿里山太和、瑞里、瑞峰、隙頂及石棹五茶區茶職人帶領民眾愜意喝好茶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 瑞里 阿里山

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