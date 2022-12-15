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台南南區細部計畫2次通盤檢討 廢除藍晒圖未闢計畫道路

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市南區國民路270巷75弄劃設為8公尺寬計畫道路，改善地區交通。圖／台南市都發局提供
台南市南區國民路270巷75弄劃設為8公尺寬計畫道路，改善地區交通。圖／台南市都發局提供

台南市政府近日發布實施南區細部計畫第2次通盤檢討案，針對全區2715公頃計畫面積進行檢討，共有15案變更案，包括廢除藍晒圖文創園區內未開闢計畫道路，劃設廣場用地，並增訂勞工育樂中心機8機關用地可供會議、旅宿業等使用項目，都發局表示，希望透過解編部分公共設施保留地，調整土地使用管制規定，增加開發彈性，加速地方建設推動。

市長黃偉哲表示，為落實土地正義的施政理念，並依循中央公保地解編政策，針對民眾陳情廢除或調整尚未徵收開闢的計畫道路，如天元宮旁SE-127-8M、金華路及鹽埕路交會處SB-107-6M等計畫道路，在不影響地區通行需求、現有住戶進出通行的權利及兩側土地指定建築線原則下，同意或有條件廢除調整變更。

都發局長莊德樑指出，此次檢討重點依主要計畫道路指導有1案，將國民路270巷75弄配合現況發展劃設為8公尺寬計畫道路；分區調整類共3案，包括將灣裡工業區東側閒置公有土地變更為公園用地，面積約0.01公頃。

計畫道路調整類有3類，包括配合藍晒圖文創園區整體發展需求及確保行人通行系統連貫性，廢除園區內未開闢計畫道路，並依現況新劃設廣場用地，面積約0.30公頃。

附帶條件及其他類有8案，主要為土地使用分區管制要點及都市設計準則檢討，包括為提升大面積商業區服務機能及提供友善行人步行空間，調整中華南路與新興路交叉口「商8」及水交社眷村園區內「商96」等2處商業區土地使用管制規定，同時為因應觀光發展條例修正，增訂勞工育樂中心「機8」機關用地得供行政、會議、教育訓練及旅宿業等使用項目。另外，考量安平商港「北觀光、南自貿」使用定位，檢討商港管制範圍的碼頭退縮配置，以符合碼頭裝卸貨需求，促進安平商港建設推動。

都發局表示，經此次都市計畫通盤檢討後，相信土地使用更能切合南區發展需求，促使南區都市發展更均衡健全。

碼頭 文創 台南

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