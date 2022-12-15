部立朴子醫院增設東石院區有譜 王必勝勘查允盡快辦理
嘉義縣立委蔡易餘協助部立朴子醫院，爭取在東石鄉設置東石院區，衛福部次長王必勝昨天由朴醫院長賴仲亮陪同，會勘台61線旁東石院區預定地，表示滿意，他說，東石院區定位服務功能：門診、洗腎、復健、照護等，服務偏鄉沿海居民，衛福部會盡快辦理。
王必勝上午參加新港鄉67歲藥師趙偉正告別式後，針對媒體詢問朴醫東石院區進度說，院區用地地點適合，朴醫完成購地程序後報衛福部，衛福部會盡快辦理，感謝立委蔡易餘協助，未來東石院區定位功能門診、洗腎、復健、照護等。
衛生局長趙紋華說，朴子醫院已購置東石院區用地，東石院區是朴子醫院分院，定位功能與嘉義長庚不同，輕重症分流，長庚急重症住院服務為主，東石院區啟用就近服務沿海鄉親，避免老人就醫交通不便。
蔡易餘說，朴子醫院院長賴仲亮會同王必勝，昨天下午到東石鄉會勘東石院區預定地，對地點交通便捷（台61線旁）非常滿意，為落實醫療分級，避免資源過度集中，這2年他和趙紋華、賴仲亮合作，除爭取海區增加79個病床總量資源後，未來在東石鄉興建醫院的理想又往前踏出一步。
嘉縣幅員廣大，為均衡區域醫療資源分布，衛生局向衛福部爭取次醫療區重新劃分，將水上鄉從嘉義次醫療區改劃分至海區太保區，提升新設或擴充醫院機會，朴子醫院爭取在東石鄉設分院，衛福部長薛瑞元9月到朴醫座談，同意次醫療區重新劃分。
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