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送藥到人生最後一刻 藥師趙偉正獲頒衛生福利專業獎章

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝今早現身向家屬趙坤賢，表達對其父親趙偉正的敬意及謝意，頒授衛生福利專業獎章致意。記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝今早現身向家屬趙坤賢，表達對其父親趙偉正的敬意及謝意，頒授衛生福利專業獎章致意。記者呂慧瑜／攝影

「不求回報，走入民眾家裡發現協助需求」，是嘉義縣新港鄉全安藥局67歲藥師趙偉正告別式上，最後留下給大家的精神；衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝今天特地前來表達對趙藥師的敬意及謝意，頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」致意，彰顯對衛生醫療、社會福利領域終身成就。

王必勝表示，藥師趙偉正盡忠職守，對於基層公共任務非常熱心，除了本身的專業以外，平常藥物業務或防疫送藥，充分發揮基層醫事人員及第一線防疫人員的精神，「我們非常的感佩！」今天特別來頒發衛生福利專業獎章致意，盡忠職守的專業態度，足以作為大家的楷模，感謝對衛生專業的貢獻。

趙偉正大兒子趙坤賢告別會上說，以前跟爸爸相處的方式，是每周六會一起去看場電影，不知道什麼時候開始，他忙到沒有時間陪爸爸去看電影了…這幾年發展長照及其他業務，聚在一起的時間越來越少，「爸爸對不起這幾年讓您擔心，謝謝您還是默默支持我開創這個事業」

「發自內心去服務民眾，沒有求得任何回報」是已故藥師趙偉正，時常對家人及同仁說的話；趙坤賢說，「我會繼續完成您這個志業」，努力站穩腳步去服務每個需要的民眾，請您在天之靈能夠保佑整個團隊，有更多能力去服務更多有需要服務的民眾。

趙坤賢表示，全安藥局送藥不是因為疫情關係，在地方幫弱勢及失能者送藥已有10年，爸爸說過，他只是希望走到民眾家裡面，發現有沒有更多需求需要協助，也因為這樣全安藥局才參與更多的居家醫療、長照等事業，初衷是發自內心，希望幫助偏鄉弱勢及失能民眾，能夠得到更多資源去滿足鄉親的需求。

已故藥師趙偉正這幾年送藥過程，已經自摔多次，也進出加護病房多次；趙坤賢坦言，常會唸爸爸，這麼危險的事情可由他來就好，可是爸爸只是想為了讓確診民眾，能夠早點拿到藥品，減緩其身上的病痛，所以爸爸是非常開心的去做送藥這件事情的，「我們沒有任何的後悔、沒有任何的抱怨，我們是很歡喜接下這個任務！」

趙坤賢最後表示，特別感謝立委陳明文及夫人廖素惠與其辦公室人員，積極協助他跑所有流程及注意事項；他也盼，希望民眾接收到藥師們服務時，有機會去謝謝他們，並指出，全台還有很多藥師，不求任何的回報，用送藥的方式來愛台灣這片土地，讓民眾不用擔心疾病所帶來的影響。

已故藥師趙偉正111年12月5日外出送藥途中，為撿回掉落藥袋，不幸因心因性休克，倒臥亡於圳溝內，被家人發現時一手還緊抓藥袋，而他生前曾開玩笑告訴妻兒們說，「藥師送藥我要送到不能動為止！」沒想到，真的一語成讖，突然的離世，地方鄉親都相當不捨難過。

衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」致意，彰顯對衛生醫療、社會福利領域終身成就。記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」致意，彰顯對衛生醫療、社會福利領域終身成就。記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝今早現身表達對趙藥師的敬意及謝意，頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」致意，彰顯對衛生醫療、社會福利領域終身成就。記者呂慧瑜／攝影
衛福部政務次長、指揮中心指揮官王必勝今早現身表達對趙藥師的敬意及謝意，頒授全安藥局藥師趙偉正「衛生福利專業獎章」致意，彰顯對衛生醫療、社會福利領域終身成就。記者呂慧瑜／攝影

爸爸 長照

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