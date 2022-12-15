嘉縣議會國民黨團報中央議長開放投票 張明達可望再高票蟬聯

嘉義縣議會新屆次新科議員， 定25日上午10點宣誓就職，改選議長、副議長，全部37席，綠營18席，藍營8席，無黨11席，都未過半，綠營結合部分無黨議員可望過半，府會繼續完全執政，綠營黨團連署挺議長張明達、副議長陳怡岳，爭取連任；藍營黨團決定報中央議長開放投票，提名副議長人選競爭。

民進黨團總召羅士洋說，第20屆議長、副議長選舉，以記名投票方式互選，黨團決議全力支持推薦人選，議長張明達、副議長陳怡岳連任，違背黨團決議，將報黨部依黨規開除黨籍。

非綠營國嘉隊的「黃家班」新科議員黃榮利、連任議員黃嫈珺，是否支持立委陳明文的外甥陳怡岳，仍待觀察。國民黨8席，加上無黨友軍至少5席，未過半，縣議會黨團書記長李國勝表示，張明達主持議事不分黨派受肯定，黨團報中央同意開放投票，但副議長競選不缺席，4年前他出馬競選，正徵詢黨團協調推派人選角逐。

連任的無黨總召陳福成說，無黨非政黨，無拘束力，議會新屆次無黨聯盟還未成立，對議長、副議長人選，尊重每位無黨議員選擇。

4年前，第19屆37席議員，民進黨17席，國民黨9席，無黨11席，議長張明達獲到場35位議員不分黨派，具名投票通過連任；副議長選舉部分，民進黨提名陳怡岳，國民黨提名李國勝，陳怡岳24票，李國勝9票，陳怡岳連任副議長。