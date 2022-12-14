2022年競技疊杯亞洲錦標賽 嘉義市代表隊獲7金6銀7銅

2022年競技疊杯亞洲錦標賽日前在台北體育館舉辦，共有8個亞洲國家共同參賽。其中2023年的主辦國韓國隊更派出近40人的代隊團參賽，競爭激烈。嘉義市競技疊杯代表隊共有8名國手，另有11名選手以外卡資格得以參加比賽，最特別的是，其中一隊是由特教生所組成的隊伍。嘉市代表隊獲7金6銀7銅。

帶隊參賽的育人國小校長楊家豪表示，嘉市代表隊能和多國好手，及多位世界紀錄保持人同場競技，對學生是很特別的經歷。對特教生而言，更可能是不敢想像的夢想。

其中，育人國小的叡叡囊括7金，達到參賽大滿貫，陪伴參賽的媽媽在場上流下激動淚水；原來叡叡出生時，即因先天尿道異常，導致罹患神經性膀胱，進而造成腎臟積水受損，數次在鬼門關徘徊，這次參賽使用的行李箱，更是多次陪伴叡叡走遍各大醫院的工具，今天賽事地點就在叡叡曾因手術感染敗血症徘徊在生死邊緣的醫院附近；當叡叡和同伴拿下最後一塊金牌時，媽媽激動地抱著帶隊師長掩面哭泣。